Stavka ne bo več omejena na srede: vztrajali bodo do preklica

Zaposleni na upravnih enotah bodo znova stavkali. Stavki, ki je doslej potekala ob sredah, so se pridružile skoraj vse upravne enote. Na večini nameravajo odslej stavkati do izpolnitve zahtev. So pa z ministrstva za javno upravo načelnikom poslali razširjen nabor nujnih nalog, ki se morajo opravljati tudi med stavko.

Zaposleni na upravnih enotah so že dlje časa nezadovoljni. V Sindikatu državnih organov Slovenije opozarjajo na nizke plače in preobremenjenost z velikim pripadom zadev. Enodnevni opozorilni stavki sedmih upravnih enot novembra lani je konec januarja letos sledila stavka, ki se ji je v treh dneh pridružilo 41 od skupno 58 upravnih enot. V aktualni stavki, ki je bila doslej omejena na srede – današnja je že deveta – so sodelovale skoraj vse upravne enote. Ker z vladno stranjo v pogajanjih niso dosegli napredka, so se na večini upravnih enot odločili, da stavka odslej ne bo več omejena le na srede, ampak bo trajala vse do izpolnitve stavkovnih zahtev. Po zadnjih podatkih ministrstva za javno upravo so takšno odločitev sprejeli na 35 upravnih enotah, še na 16 se jim nameravajo pridružiti ob sredah, sedem upravnih enot pa v stavkovnih aktivnostih ne bo sodelovalo.

Stavka na upravnih enotah FOTO: Bobo

V sindikatu opozarjajo, da se ministrstvo za javno upravo še vedno ni primerno lotilo resnega in učinkovitega reševanja preobremenjenosti upravnih enot, kadrovskega primanjkljaja in slabega materialnega položaja javnih uslužbencev upravnih enot. Tako v sindikatu, kot so zapisali, "vse bolj prevladuje mnenje, da gre za namerno ignoranco in zavlačevanje".

Kritični so tudi do seznama "nujnih del in nalog", ki jih morajo zaposleni na upravnih enotah opravljati tudi med stavko. Menijo, da bi morali sezam nujnih nalog izdati načelniki upravnih enot, a so ti zgolj prepisali seznam, ki so ga 10. maja prejeli z ministrstva za javno upravo."To je prepoved stavke, zahtevajo, da se opravljajo praktično vse naloge," ugotavlja predsednik sindikata Frančišek Verk, ki napoveduje, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da obranijo pravico do stavke.