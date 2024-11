Stavka odpovedana, a opozorila ostajajo: 'Je država slišala bistvo?'

Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ-ZSSS) je skupaj z drugim sindikatom, SPD, včeraj pozno zvečer, po maratonskem pogajanju z delodajalcem Pošto Slovenije dosegel in podpisal stavkovni dogovor. Stavka, ki je bila napovedana za jutri, je odpovedana, promet pa bo potekal normalno.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so stavkovne zahteve usmerili v boljše delovne pogoje, ne v dvig plač. Dogovorili so se za intenzivna nova zaposlovanja, ki bodo razbremenila obstoječe delavce, za bolj sorazmerno obremenitev delavcev ter za investicije v varnejša vozila in delovne prostore. Dogovorili so tudi sredstva za nagrajevanje zaposlenih.

V dogovoru pa so tudi dosegli ohranitev enotne kolektivne pogodbe za zaposlene na Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju. Govora je bilo namreč o ločevanju kolektiva na več delov, kjer se bi oddvojena pravna oseba ukvarjala s paketnim delom, ki je v porastu in velja za del, ki prinaša dobiček. Pošti pa bi ostalo izvajanje univerzalne poštne storitve, ki je javna služba, in pošto izredno bremeni in ne prinaša dobička. "Sedaj imamo zavezo delodajalca, da ne glede na morebitno drobitev Pošte (za katero vseeno upamo, da je ne bo), delavci ohranijo enak nivo pravic in skupno kolektivno pogodbo," so zapisali v Zvezi svobodnih sindikatov.

Kljub dogovoru pa v sindikatu poudarjajo, da vzorec težav ostaja. "Pošta, dokler bo država od nje zahtevala univerzalno poštno storitev, hkrati pa temu ne bo namenila niti centa, bo vedno v težavah, ki ji onemogočajo razvoj in povzročijo, da se vedno skuša prihranek iskati na stroških dela. Kako lahko pričakujemo vlaganje v investicije, posodabljanje, zagotavljanje dobrih pogojev za delo, ko pa s tržnimi dejavnostmi ves čas pokrivamo stroške javne službe? "

Še enkrat opozarjajo, da pošta potrebuje stabilno financiranje javnega servisa. "Dokler se politiki ne bodo zganili, bomo na žalost sindikati vsakič znova obsojeni na zaostrovanja in izvajanja pritiskov na delodajalca, četudi vemo, da je težava drugje. Je država sedaj slišala bistvo in se bo kaj spremenilo? Upamo, da vendarle da."