Stavka pacientov: 'Ustavimo rušenje javnega zdravstva'

V Ljubljani, kjer se bodo protestniki zbrali na Trgu republike, bodo med drugim spregovorili nekdanji minister za zdravje Dušan Keber , družinska zdravnica iz ljubljanskega zdravstvenega doma Moste Polje, Katarina Brvar Strnad iz Pravne mreže za varstvo demokracije in več pacientov, ki bodo predstavili svoje osebne zgodbe. Shodi bodo še v Izoli, Kopru, Mariboru, Novem mestu, Slovenskih Konjicah, Kranju, Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Po besedah predstavnika iniciative Jaše Jenulla protest ni uperjen proti vladi, pač pa se zavzemajo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikom.

Stavko bolnikov so med drugim podprli v vrstah zdravstvene nege, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Zahteve podprli tudi v koalicijskih strankah

Zahteve so podprli tudi v koalicijskih strankah, v Levici pa tudi napovedali udeležbo na shodu. Da se bo udeležil shoda in prisluhnil tam predstavljenim zahtevam, je v ponedeljek napovedal tudi premier Robert Golob. Stavko pacientov sicer sam vidi kot stavko, s katero želijo opozoriti na zapostavljene pravice bolnikov in nujnost sprememb.