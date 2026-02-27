Stavka policijskega sindikata bi se lahko začela 12. marca

Kot so pojasnili v obeh sindikatih policistov, tudi zadnja pogajanja, ki so potekala v sredo, niso prinesla premikov. Kljub temu poudarjajo, da ostajajo odprti za dialog in se nameravajo udeležiti nadaljnjih pogajanj, prvič znova v sredo.

V nasprotju s Policijskim sindikatom Slovenije pa se v Sindikatu policistov Slovenije, kjer imajo prav tako že oblikovan stavkovni odbor, zaenkrat še niso odločali o datumu morebitne stavke oz. zaostrovanju aktivnosti. Predsednik tega sindikata Igor Toplak je v četrtek pojasnil, da bodo najprej počakali na nadaljevanje pogajanj in upajo, da se bodo o ključnih vprašanjih uspeli dogovoriti.

Medtem bodo v Policijskem sindikatu Slovenije v ponedeljek na novinarski konferenci predstavili napoved stavke, razloge zanjo, stavkovne zahteve ter predvideni datum začetka stavke. Najverjetneje naj bi se ta začela 12. marca.