Stavka policijskega sindikata bi se lahko začela 12. marca

Kot so pojasnili v obeh sindikatih policistov, tudi zadnja pogajanja, ki so potekala v sredo, niso prinesla premikov. Kljub temu poudarjajo, da ostajajo odprti za dialog in se nameravajo udeležiti nadaljnjih pogajanj, prvič znova v sredo.
V nasprotju s Policijskim sindikatom Slovenije pa se v Sindikatu policistov Slovenije, kjer imajo prav tako že oblikovan stavkovni odbor, zaenkrat še niso odločali o datumu morebitne stavke oz. zaostrovanju aktivnosti. Predsednik tega sindikata Igor Toplak je v četrtek pojasnil, da bodo najprej počakali na nadaljevanje pogajanj in upajo, da se bodo o ključnih vprašanjih uspeli dogovoriti.
Medtem bodo v Policijskem sindikatu Slovenije v ponedeljek na novinarski konferenci predstavili napoved stavke, razloge zanjo, stavkovne zahteve ter predvideni datum začetka stavke. Najverjetneje naj bi se ta začela 12. marca.
Pogajanja brez rezultatov
V odgovoru, ki so ga naslovili na ministra za notranje zadeve Branka Zlobka, so ob tem zapisali, da se je svet sindikata v stavkovni odbor preoblikoval, ker pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti potekajo predolgo in predvsem brez ključnih rezultatov. Vlada pa jim namesto sklenitve pravno zavezujočega aneksa ponuja sklenitev "dogovora", brez pravno zavezujočih jamstev, zgolj z obligacijo prizadevanj zaključiti pogajanja najkasneje do 31. decembra 2027.
Ob tem so se ostro odzvali tudi na nekatere navedbe vladne strani, ki ji očitajo zavajajoč način predstavitve sindikalnih zahtev. "Policijski sindikat ni predlagal 'linearnega' povišanja plač kot nadomestila za sistemske rešitve, temveč minimalno, enotno varovalko v višini 100 evrov bruto, kot začasni in izvedljiv mehanizem, če vlada vztraja pri sklenitvi 'dogovora', brez pravnih jamstev," so pojasnili.
Predlog interventne uporabe možnosti iz 74.a člena zakona o organiziranosti in delu v policiji – gre za možnost 20-odstotnega povišanja osnovne plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev – je po njihovem mnenju "minimalen stabilizacijski ukrep v danih razmerah, ko je treba preprečiti nadaljnji odliv kadra in ohraniti operativno sposobnost policije do dokončne rešitve vseh odprtih točk".
Ob oblikovanju stavkovnega odbora so sicer v omenjenem sindikatu kot ključna vprašanja, ki jih želijo urediti, navedli vprašanja glede delovnih pogojev (izmensko delo, delo ob praznikih, nadure, odmori in počitki), vzpostavitev kariernega sistema v policiji in ureditev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v policiji v tarifnem delu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.