Slovenija

Stavka policijskega sindikata bi se lahko začela 12. marca

Ljubljana, 27. 02. 2026 16.13 pred 27 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Zapora cest

V Policijskem sindikatu Slovenije bodo po vsej verjetnosti 12. marca začeli stavko, če se z vladno stranjo ne bodo dogovorili. Več naj bi povedali v ponedeljek. Ob oblikovanju stavkovnega odbora pa so kot razlog navedli zavlačevanje vladne strani v pogajanjih o aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti.

Policija
Policija
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot so pojasnili v obeh sindikatih policistov, tudi zadnja pogajanja, ki so potekala v sredo, niso prinesla premikov. Kljub temu poudarjajo, da ostajajo odprti za dialog in se nameravajo udeležiti nadaljnjih pogajanj, prvič znova v sredo.

V nasprotju s Policijskim sindikatom Slovenije pa se v Sindikatu policistov Slovenije, kjer imajo prav tako že oblikovan stavkovni odbor, zaenkrat še niso odločali o datumu morebitne stavke oz. zaostrovanju aktivnosti. Predsednik tega sindikata Igor Toplak je v četrtek pojasnil, da bodo najprej počakali na nadaljevanje pogajanj in upajo, da se bodo o ključnih vprašanjih uspeli dogovoriti.

Medtem bodo v Policijskem sindikatu Slovenije v ponedeljek na novinarski konferenci predstavili napoved stavke, razloge zanjo, stavkovne zahteve ter predvideni datum začetka stavke. Najverjetneje naj bi se ta začela 12. marca.

Pogajanja brez rezultatov

V odgovoru, ki so ga naslovili na ministra za notranje zadeve Branka Zlobka, so ob tem zapisali, da se je svet sindikata v stavkovni odbor preoblikoval, ker pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti potekajo predolgo in predvsem brez ključnih rezultatov. Vlada pa jim namesto sklenitve pravno zavezujočega aneksa ponuja sklenitev "dogovora", brez pravno zavezujočih jamstev, zgolj z obligacijo prizadevanj zaključiti pogajanja najkasneje do 31. decembra 2027.

Ob tem so se ostro odzvali tudi na nekatere navedbe vladne strani, ki ji očitajo zavajajoč način predstavitve sindikalnih zahtev. "Policijski sindikat ni predlagal 'linearnega' povišanja plač kot nadomestila za sistemske rešitve, temveč minimalno, enotno varovalko v višini 100 evrov bruto, kot začasni in izvedljiv mehanizem, če vlada vztraja pri sklenitvi 'dogovora', brez pravnih jamstev," so pojasnili.

Predlog interventne uporabe možnosti iz 74.a člena zakona o organiziranosti in delu v policiji – gre za možnost 20-odstotnega povišanja osnovne plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev – je po njihovem mnenju "minimalen stabilizacijski ukrep v danih razmerah, ko je treba preprečiti nadaljnji odliv kadra in ohraniti operativno sposobnost policije do dokončne rešitve vseh odprtih točk".

Ob oblikovanju stavkovnega odbora so sicer v omenjenem sindikatu kot ključna vprašanja, ki jih želijo urediti, navedli vprašanja glede delovnih pogojev (izmensko delo, delo ob praznikih, nadure, odmori in počitki), vzpostavitev kariernega sistema v policiji in ureditev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v policiji v tarifnem delu.

Artechh
27. 02. 2026 16.41
Upajo, da bodo tudi oni dobili bonbonek pred volitvami? Ptic jih tala kot po tekocem traku
Odgovori
0 0
Levi so barabe
27. 02. 2026 16.39
So zmenjeni da bo stavka pred volitvam, da ne morejo zapret barabe goloba, ko na dan prihajajo svinjarije
Odgovori
+1
1 0
iskriv
27. 02. 2026 16.29
Je bilo pričakovati Švarčevi gasilci in drugi policijski sindikat pod vodstvom Toplaka pod pokroviteljstvom SDS bodo še pred volitvami izsiljevali , kar je že bilo dogovorjeno in parafirano pa sedaj ne drži . Morda se bo tem pridružil še FIDES , ki je podaljšana roka SDS v zdravniškem sindikatu in zdravniška zbornica pod vodstvom Beovičeve SDS .
Odgovori
+0
2 2
