Stavka policistov: ne želijo ogroziti varnosti državljanov

Policisti nadaljujejo stavko, ki so jo začeli 12. februarja, nato pa sredi marca zaradi odstopa prejšnje vlade zamrznili. Poudarjajo, da so stavko - znova jo bodo začeli ob 7. uri - napovedali vladi in da z njo nikakor ne želijo kakor koli ogroziti varnosti državljank in državljanov ter države.

Vlado Marjana Šarca so namreč takoj po izvolitvi pozvali, naj aktivno pristopi k reševanju stavkovnih zahtev. A v roku desetih dni, kolikor so ji postavili za izpolnitev zahteve, odgovora niso prejeli. Zato so se odločili za nadaljevanje stavke. Na vprašanje, ali se bo stavka odražala v manjšem številu izrečenih glob za prometne prekrške, pa je ob najavi nadaljevanja stavke predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič odgovoril, da se bodo o tem odločali na podlagi dinamike morebitnih pogajanj z vladno pogajalsko skupino. FOTO: Thinkstock Opravljali bodo vse naloge, ki jih po zakonu morajo Za stavko v policiji sicer veljajo zakonske omejitve. V policijskih sindikatih, ki sta združena v policijskem stavkovnem odboru, podrobneje stavkovnih aktivnosti niso pojasnili, februarja ob napovedi stavke pa so ostali pri pojasnilu, da bodo opravljali vse naloge, ki jih po zakonu morajo, in da bodo storili vse, da preprečijo dejanja, ki bi predstavljala nevarnost za življenje, zdravje ali premoženje ljudi. Tokrat so v obvestilu o nadaljevanju stavkovnih aktivnosti zapisali, da bo stavka, glede na stroge zakonske omejitve, verjetno dolgotrajna. Bodo izrekli manj glob? Na vprašanje, ali se bo stavka odražala v manjšem številu izrečenih glob za prometne prekrške, je ob najavi nadaljevanja stavke predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič odgovoril, da se bodo o tem odločali na podlagi dinamike morebitnih pogajanj z vladno pogajalsko skupino. Med njihovimi stavkovnimi zahtevami pa so tudi izplačilo posebne nagrade policistom za vsako leto opravljenega dela, izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odprava anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju policistov. FOTO: POP TV S stavko, ki je po njihovih navedbah že četrta v zadnjih šestih letih, zahtevajo vzpostavitev razmerij med plačami, kot so bila dogovorjena s stavkovnim sporazumom sredi leta 2016. Takrat sta sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A so bila nato v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah. Med njihovimi stavkovnimi zahtevami so tudi izplačilo posebne nagrade policistom za vsako leto opravljenega dela, izplačilo nadomestila za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odprava anomalij pri poklicnem ter starostnem upokojevanju policistov.