Stavka policistov teče naprej, a je zaenkrat ne bodo zaostrovali

Vladna pogajalska skupina je danes nadaljevala pogajanja s policijskima sindikatoma. Kot je po pogovorih za medije povedal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič, so se končno začeli pogajati o vseh točkah stavkovnih zahtev. Da bi dosegli dogovor, pa bo po njegovi oceni v pogajanja treba vložiti še veliko naporov.

S pogajanji bodo intenzivno nadaljevali prihodnji teden, najprej v manjšem obsegu, po posameznih točkah, pozneje, predvidoma v sredo, pa ponovno v razširjeni obliki, je napovedal Uroševič.

Stavka policistov po njegovih besedah teče naprej, ni pa v tem trenutku potrebe po dodatnih zaostritvah, zato jih za zdaj tudi ne bodo predlagali. Zaostrenih aktivnosti ne bodo izvajali, dokler bodo imeli občutek, da se vlada z njimi pogaja."Danes ta občutek imamo," je potrdil.

Neuradno: Policisti se ne strinjajo z razvrstitvijo v nižje plačne razrede od vojakov

Policijska sindikata sta ob prihodu na pogajanja neuradno doživela kar nekakšen hladen tuš, je poročala oddaja 24UR. Razočarani so bili nad predlogom vlade, da se policiste spet razvrsti v nižje plačne razrede kot vojake. Čeprav so sami na terenu vsak dan, medtem ko gre vojska v akcijo le, če so izredne razmere. A končalo se je precej bolj optimistično. Stavka, kot rečeno, teče dalje, parafe dogovora še ni na vidiku tako hitro, kot je bila denimo s šolniki, a sestanek je bil konstruktiven ocenjujeta obe pogajalski strani.

Da dogovora niso dosegli, je v krajši izjavi potrdil tudi vodja vladnih pogajalcev Peter Pogačar, vsebine pogovorov pa prav tako ni razkrival.

Policisti so stavko začeli februarja, po marčevski prekinitvi jo od oktobra nadaljujejo, v začetku tedna pa so jo zaostrili s temeljitejšim pregledovanjem tovornih vozil na mednarodnih mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.

Predsednik vlade Marjan Šarec je v sredo napovedal, da se bo osebno zavzel za to, da bodo s policijskima sindikatoma dosegli dogovor, kot se je zavzel tudi za reševanje stavkovnih zahtev javnega sektorja.

Policijska sindikata med drugim zahtevata ponovno vzpostavitev razmerij med plačami primerljivih poklicev. S stavkovnim sporazumom leta 2016 sta namreč sindikata z vlado dosegla sporazum o višjih plačah, a so bila leto pozneje v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri drugih pooblaščenih uradnih osebah.

Obenem pa zahtevata tudi posebno nagrado za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju.