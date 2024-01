'Brez sodelovanja sodnikov se ne more izpeljati evropskih volitev'

Sodniki so jasni, da je treba odločbe ustavnega sodišča v ustavnih demokracijah izvrševati in to brez spraševanja, kdaj in pod kakšnimi pogoji. Ker vlada odločbe do zdaj še ni uveljavila, zahtevajo takojšen odstop tako premierja Roberta Goloba kot pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Prihodnji teden bodo prav tako ustavili vse svoje delo na sodiščih. O tem, če je Slovenija sploh še pravna država, sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila minister za javno upravo Franc Props in predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočevič.

V oddaji 24UR ZVEČER sta spregovorila predsednica sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočevič in pa minister za javno upravo Franc Props, saj se pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan soočenja ni želela udeležiti in tudi sicer o tej temi po naših informacijah ne sme več javno govoriti. O zahtevi za odstop premierja Roberta Goloba in pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan na glavnem odboru ni bilo prav veliko razprave, je povedala Bergant Rakočevičeva. "Lahko bi samo strnila – stvari govorijo same za sebe. Samovolja, ki si jo je privoščil predsednik vlade s to popolno ignoranco odločbe ustavnega sodišča in konec koncev tudi naših protestov, zapisov in moledovanj, dejansko se je to nabiralo že leta in leta. Rok, ki ga je postavilo sodišče kot skrajen, pa se je tudi iztekel," je razložila. "Če sodimo po tem, da je pravna država ogrožena, zato ker ne bo udejanjena odločba sodišča v zvezi s plačami sodnikov," je začel Props in sodnikom očital, da ne uporabljajo enakih vatlov za vse neudejanjene ustavne odločbe. Povedal je, da je bilo v času, ko je nastopil Golob, neuresničenih 25 odločb ustavnega sodišča, v letu in pol pa so jih uveljavili 15. "Prej je bilo toliko odločb, ki niso bile izvršene, tudi iz leta 2016, pa v tem času ni nihče zahteval odstopa ne predsednika vlade ne pravosodnega ministra," je poudaril.

'Edini rok, ki je, je rok, ki ga je določilo ustavno sodišče' "Ob takem cinizmu sem na nek način kar brez besed," se je odzvala Bergant Rakočevičeva. "Kajti to, da se žal niso izvrševale nekatere odločbe ustavnega sodišča, nikakor ni razlog, da se ne izvrši še ena več, to je razlog, da se nemudoma izvršijo vse neizvršene odločbe. In kdo je tisti v naši državi, ki si jemlje pravico izbirati, katere odločbe bo spoštoval in katere ne. In če je to predsednik vlade ali vlada ali državni zbor, je to popolni alarm za državo," je povedala in pozvala, naj se "nekdo, ki mu ni mar za državo, morda loti česa drugega". "Tudi odločba ustavnega sodišča v zvezi s plačami sodnikov bo udejanjena, vendar istočasno, kot bomo zaključili pogajanja v javnem sektorju z ostalimi uslužbenci v javni upravi," je pojasnil Props in dodal, da je eden od rokov, ki jih zavezuje, 30. junij. "In vlada bo naredila vse, da zadevo v teh rokih izpelje istočasno za vse zaposlene v javnem sektorju, vključno s funkcionarji in sodnimi funkcionarji," je povedal.

"Edini rok, ki je, je rok, ki ga je določilo ustavno sodišče," je vztrajala Bergant Rakočevičeva in dodala, da se ustavni rok nanaša samo na sodnike. "Ker sodniki so funkcionarji sodne veje oblasti. Mi nismo javni uslužbenci," je poudarila. Props je opomnil, da je vlada v začetku lanskega leta skupaj s predstavniki sodne veje oblasti začela urejati to področje. "Istočasno so dali sodniki na ustavno sodišče pobudo v zvezi z ureditvijo tega področja. V času ko je bila sprejeta ta odločba, je bil sprejet tudi dogovor, kako urediti to področje, ni pa bil sprejet datum, do kdaj mora biti to urejeno," je povedal in opomnil, da smo imeli v vmesnem času med drugim tudi poplave in da so se ukvarjali z "resnično največjo katastrofo kar jo pomnimo v Sloveniji". Poudaril je torej, da želijo, da bi bila zadeva urejena celostno in da je treba hkrati "gledati na finančno sliko države". Glede tega, da datum ni bil dogovorjen, je Bergant Rakočevičeva dejala, da gre za "zavajanja in laži". "V dobri veri smo se res dogovarjali, ker smo dejansko čakali leta za nov sistem, vendar s ponudbo, ki naj bi bila veljavna s 1. januarjem 2024. Ko smo to ponudbo sprejeli, je ponudnik to ponudbo umaknil. To so takšna zavajanja, to je takšno norčevanje, ki traja dobesedno že eno leto, pa na toliko in toliko let podlage," je povedala.

Brez sodelovanja sodnikov se ne more izpeljati evropskih volitev So pa sodniki napovedali še, da ne bodo sodelovali pri pripravah na evropske volitve, ki bodo junija letos. "Po zakonodaji se brez sodelovanja sodnikov volitve ne morejo izpeljati. To je tudi bistvo našega sklepa. Mi smo dobro premislili, preden smo ta sklep sprejeli. Ta sklep je zdaj sprejet in ta poziv bo naslovljen na sodnike, ki sodelujejo kot predsedniki vseh okrajnih volilnih komisij in tudi kot predsedniki volilnih enot, tudi predsednik in podpredsednik republiške volilne komisije sta vrhovna sodnika. Prepričani smo, da se bodo v veliki večini odzvali, kot so se danes odzvali na ta protest," je povedala Bergant Rakočevičeva.

