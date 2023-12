Stavka sodstva? 'Ne bo paradiranja po ulicah, to bodo zbori na sodiščih'

Leto reform, ki to ni bilo, se namesto s srečnim koncem končuje z dvema napovedanima stavkama in napovedjo kolektivne tožbe proti državi. Čez dva tedna se izteče rok, ki ga je vladi določilo ustavno sodišče in v katerem so naložili, da more odpraviti plačna nesorazmerja v sodstvu. Če vlada torej v naslednjih dveh tednih ne bo našla konkretnih rešitev, bodo sodniki in tožilci v začetku januarja stavkali, napovedali pa so tudi protestne shode. A napoved pravosodne ministrice, da bodo sodniki dobili 1000 evrov bruto višje plače, nima koalicijske podpore. Kaj nas čaka, kdaj bodo sodniki vložili kolektivno tožbo proti državi in zakaj, smo povprašali predsednico sodniškega društva Vesno Rakočevič Bergant.

OGLAS

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ta teden povedala, da je pripravljen interventni zakon, ki sodnikom in tožilcem zagotavlja dodatnih tisoč evrov bruto plače na mesec, a da roka, ki ga je vladi določilo ustavno sodišče ne bodo ulovili. "Kot je povedal tudi predsednik vlade, je izhodišče to, da se ureja situacija za vse poklicne skupine hkrati, zato vprašanje, ali bo na tem področju do 3. januarja kak premik," je v torek dejala ministrica, ki je ocenila, da v koaliciji za to rešitev ni podpore. "Če bo predlog del neke širše zgodbe, nekega večjega enotnega paketa, potem da. Vendar pa mislim, da smo se iz parcialnega reševanja zadev že vsi skupaj nekaj naučili," pa je komentiral vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Sodniki FOTO: Shutterstock icon-expand

Saga, ki jo je na januarski občni seji sodniškega društva kar sam premier Robert Golob začel veliko bolj sproščeno: "Se bom še malo hecali, ker vem, da ste vsi napeti. Zato ker bo na koncu srečen konec." Sodnikom in tožilcem je napovedal 600 evrov višje plače, a mu je februarja, čez slab mesec dni, pravosodna ministrica odgovorila: "Konec bo srečen, ko bomo stabilno in dolgoročno uredili plačni položaj v slovenskem pravosodju. Kampanjski predlog višanja plač je na noge dvignil praktično celoten javni sektor, nato potihnil, a na plano zopet prišel julija, ko je ustavno sodišče vladi zagrozilo, da so plače v navzkrižju z ustavo in ji določilo šestmesečni rok, da odpravi nesorazmerja.

Tri dni kasneje je takratna ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik potrdila dogovor s sodniki, da se bo sodnikom začetnikom plača zvišala za slabih 1500, predsedniku ustavnega sodišča pa za več kot 2500 evrov. "Vse, kar se dogovarjamo, je v skladu z javnofinančnimi zmogljivostmi. Ne pričakujem torej, da bo tukaj prišlo do težav. Oziroma upam, da ne pričakujete, da bo vlada potrdila nekaj, česar ne more izvršiti," je ministrica dejala julija. Dogovor pa je nato že drugič padel v vodo. Tokrat vsaj dobesedno, saj je vlada zaradi poplav določila druge prioritete in še niti en mesec star dogovorjeni dvig plač premaknila za vsaj eno leto. Novembra je nato sodni svet od pravosodnega ministrstva na mizo le dobil predlog za uvedbo dodatka na plačo v višini slabih 600 evrov. A poleg stavke, ki je napovedana v začetku januarja, bi državo po žepu lahko veliko bolj udarila kolektivna tožba. 'To bodo zbori na sedežih sodišč, to ne bo neko paradiranje po ulicah' Ali bodo tudi sodniki po novem letu stavkali in kako bo to izgledalo, smo v oddaji 24UR ZVEČER povprašali predsednico sodniškega društva Vesno Rakočevič Bergant, ki sicer upa, da so stavke ne bo prišlo. "Sodniki nismo javni uslužbenci, smo nosilci veje oblasti, predstavniki oblasti. In kako naj torej oblast stavka?" ponazori absurdnost morebitnega protesta sodnikov. Sama sicer meni, da so takšni skrajni ukrepi situacija, v kateri ne zmaga nihče. Preučujejo pa se tudi možnost vložitev individualnih ali celo kolektivne tožbe. "To je sicer precej kompleksen in zapleten institut. To bi bil unikum, tako kot tudi množične individualne tožbe. Kdo se bo ukvarjal s tem? Kdo bo sodil sodnikom? Sodniki smo zadnji, ki bi se ukvarjali sami s seboj na račun našega osnovnega poslanstva in tudi to je slaba možnost," je dejala.

Robert Golob in Vesna Bergant Rakočević FOTO: POP TV icon-expand

A ob tem poudarja dejstvo: "Čas se izteka, nič pa ne kaže, da bi bila ustavna odločba izvršena." Ter da tu ne upajo na "dobro voljo" izvršne veje oblasti, saj da gre tu za izpolnjevanje ustavne odločbe. "Ta ne dopušča neke proste presoje poslancev. Gre za preprosto izvršitev ustavne odločbe. Pika." Rok, ki ga je naložilo Ustavno sodišče, je bil sicer dolg šest mesecev, to pa zato, ker da sta vlada in parlament, ki sta primorana sprejeti to odločitev, že dodobra seznanjena z navedeno problematiko. V primeru črnega scenarija, torej če ne bi bilo izvršitve ustavne odločbe v določenem roku, so sicer na izrednem občnem zboru sodniškega društva izglasovali, da se izvede tudi protest. "Počakali bomo, da rok, ki ga je naložilo Ustavno sodišče, izteče. Čakali bomo do zadnjega. Upanje umre zadnje," pravi.