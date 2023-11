V sredo na ljubljanski upravni enoti le najnujnejše storitve

"Pogajanja so se znašla v mrtvem teku," so prejšnji teden po letu dni dogovarjanj za izboljšanje položaja zaposlenih na upravnih enotah opozorili Sindikati državnih organov Slovenije in za 15. november napovedali stavko. V sredo bodo tako na Upravni enoti Ljubljana med 8. in 19. uro zagotavljali le najnujnejše storitve.

icon-expand Upravne enote so stavkovne aktivnosti napovedale prejšnji teden. FOTO: Miro Majcen "Upravna enota Ljubljana obvešča vse stranke, da so zaposleni na Upravni enoti Ljubljana razglasili celodnevno stavko. Stavka bo potekala v sredo, 15. novembra 2023, med 8. in 19. uro na lokacijah Tobačna ulica 5, Linhartova cesta 13 ter na vseh krajevnih uradih Upravne enote Ljubljana," so sporočili iz ljubljanske upravne enote. V tem času bodo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z zakonom. Kot je prejšnji teden pred vrhom koalicije povedal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk skoraj vsi uslužbenci javne uprave države in lokalnih skupnosti, ki opravljajo dela in naloge, za katere se zahteva srednješolska izobrazba, prejemajo minimalno plačo. V službe državnih organov ne prihaja več dovolj ljudi. Med drugim po njegovih navedbah primanjkuje pravosodnih policistov v zaporih, referentov v upravnih enotah, kontrolorjev v finančni upravi. Ob upravnih enotah pa je kot alarmantno izpostavil še stanje v zaporih.