Stavka v Hitu se nadaljuje, naslednje leto bi se lahko zaostrila

Predsednik SIDS v Hitu Erik Krašna je sporočil, da bodo stavko v prihodnjem letu zaostrili, če se v naslednjem tednu ne bodo uspeli pogoditi z vodstvom novogoriške igralniške družbe.

Iz kabineta predsednika uprave Hita Tomaža Repinca so sporočili, da je pogajalska stran družbe Hit v ponudbi za prekinitev stavke ugodila ključni zahtevi sindikata SIDS, to je dvig najnižjih osnovnih plač na panožno raven (gostinstvo in turizem). To bi za družbo Hit predstavljalo šest milijonov evrov stroškov dela na letni ravni, so navedli.

Uprava je tej zahtevi ugodila v celoti, vendar je pogajalska stran sindikata to ponudbo zavrnila in dodala še dodatne zahteve, kar skupaj prinaša devet milijonov evrov stroškov dela za družbo Hit. "Posledično bi to za družbo v letu 2023 pomenilo izgubo v višini pet milijonov evrov. Vodstvo družbe bo v tem primeru primorano izvesti finančno in poslovno prestrukturiranje, to pa pomeni tudi zapiranje poslovnih enot in zmanjševanje števila zaposlenih na igralnih mizah," so zapisali v vodstvu Hita.