Stavka v Hitu zaključena tik pred napovedano zaostritvijo

Čeprav je bilo napovedano drugače, bo stavka plačana, delodajalec pa bo umaknil vse tožbe v zvezi s stavko, so poudarili v kabinetu predsednika uprave novogoriške igralniško-turistične družbe.

Temelj stavkovnega dogovora predstavlja implementacija najnižje osnovne plače iz nove kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Pogajalski strani sta uskladili tudi višino dodatkov za delo ob vikendih ter poenotili razmerja glede pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.

Pogajalski skupini sta "zbližali stališča in dosegli stavkovni dogovor, ki pomeni konec stavke v družbi Hit," so zapisali v sporočilu.

S podpisom dogovora se je sindikat SIDS tudi zavezal, da z vsebinsko enakimi stavkovnimi zahtevami ne bo vlagal novih napovedi stavk.

Podpis stavkovnega dogovora prinaša takojšnjo zaustavitev stavke, ki se je začela 9. decembra in trajala vse konce tednov od tedaj. Vse Hitove igralnice v Sloveniji bodo od danes dalje tako normalno delovale.

Ostala dva sindikata v Hitu, Vrba in Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT), ki sta prav tako grozila s stavko, sta se z vodstvom družbe dogovorila že sredi decembra. V sindikatu SGIT sicer z izkupičkom dogovora niso povsem zadovoljni, a so se z delodajalci dogovorili, da že februarja znova sedejo za pogajalsko mizo.