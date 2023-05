Stavka visokošolskega sindikata: odpadejo predavanja, vaje in izpiti

Predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič je na petkovi novinarski konferenci dejal, da je bilo nespoštljivega odnosa vlade in ministrstva za visoko šolstvo do visokega šolstva dovolj in da bo akademska skupnost s stavko vladi izrekla nezaupnico. Stavko podpirata rektorja univerz v Ljubljani in Mariboru, dekani, Študentska organizacija Slovenije in študentje.

Zaradi stavke bo odpadel ves pedagoški proces. Odpovedani so izpiti, kolokviji in zagovori zaključnih del. Strokovne službe danes nimajo uradnih ur, zaprte so knjižnice, tudi informacijskih sistemov se v času stavke ne vzdržuje.

Shodi v Ljubljani, Mariboru in Kopru

V Ljubljani bo osrednji shod na Filozofski fakulteti ob 11. uri, ko bodo različni govorci predstavili posamezne tematike, na katere se navezujejo stavkovne zahteve. V Mariboru bo na rektoratu univerze ob 11.55 potekala novinarska konferenca. Na Univerzi na Primorskem pa se bodo stavkajoči zbrali ob 12. uri pred stavbo rektorata na Titovem trgu v Kopru.

V visokošolskem sindikatu so že napovedali možno nadaljevanje stavke, in sicer 13. in 14. junija. Če bo treba, bodo s stavko nadaljevali tudi v naslednjem študijskem letu.