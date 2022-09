PRENOS V ŽIVO: 'Edino, kar funkcionira, je medicinska stroka, vse ostalo stoji'

Zdravniški sindikat Fides na novinarski konferenci predstavlja razloge za sprejetje sklepa o splošni stavki zdravnikov in zobozdravnikov. Kot je poudaril predsednik sindikata Konrad Kuštrin, te odločitve niso sprejeli zlahka, a druge rešitve ne vidijo, saj da dialoga ni. Stavka se bo, če pogajanja o reševanju stavkovnih zahtev ne bodo obrodila sadov, začela 19. oktobra ob 7. uri.

Kot so zapisali v sklepu o stavku, bo ta potekala v obliki popolne prekinitve dela, trajala pa bo do sprejema sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma. Udeleženci bodo med stavko sicer prisotni na delovnem mestu, kot je predvideno z razporedom dela, razen ob sklicih stavkovnih sestankov.

Sindikat od vlade pričakuje, da bo v DZ posredovala predlog sprememb in dopolnitev zakona o zdravniški službi, na podlagi katerega se za zdravnike in zobozdravnike Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je po koncu seje glavnega odbora sindikata povedal, da so zbrali skoraj 3500 podpisov za izstop iz enotnega plačnega sistema. "Težko si predstavljam, da bi katerakoli džava ignorirala željo 3500 zdravnikov," je dejal. Zahtevajo tudi, da vlada imenuje pogajalsko skupino za začetek pogajanj za nov tarifni del kolektivne pogodbe. Fides pričakuje, da bo s tem za zdravnike in zobozdravnike vzpostavljeno takšno plačilo, ki bo ustavilo beg zdravnikov in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov, s tem pa bodo preprečili razpad javnega zdravstva.

icon-expand Zdravniki FOTO: Dreamstime

O razpadu javnega zdravstvenega sistema in plazeči se privatizaciji so v teh dneh obširno poročali v rubriki Dejstva. V javnih bolnišnicah se soočajo s hudo kadrovsko stisko, medicinske sestre in zdravniki pa zaradi boljših pogojev in višjih plač odhajajo k zasebnikom.

Poročali smo tudi o gradnji zasebne bolnišnice v Ljubljani, ki jo pomagata financirati delno državni zavarovalnici.