'Pacient je šibkejši člen. Vlada in Fides morata skleniti dogovor, ki pije vodo'

Ministrstvo za zdravje je zdravnikom namenilo pisni poziv, naj bolnikom vendarle razpišejo bolniške staleže, saj je v nasprotnem primeru ogrožena socialna varnost pacientov. Z vse več pritožbami je vse bolj zasuta tudi zastopnica pacientovih pravic, ki opozarja na nevzdržen položaj pacientov. Vendar pa del zdravništva ostaja neomajen in poziva ne namerava upoštevati. Bolnikom v času stavke tako zagotavljajo zgolj nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo ter storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Z Zdravniške zbornice medtem poudarjajo, da je treba upoštevati ustavno pravico delavcev do stavke.

V. d. generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Jasna Humar se strinja, da ima Fides tudi pravico do stavke, vendar pa ob tem izpostavlja, da imajo tudi pacienti pravico do oskrbe. "Lovimo torej ravnotežje med pravicami stavkajočih in pravicami pacientov. In menimo, da so tu pacienti šibkejša stran," pravi. Zato so na ministrstvu jasni, da se je treba, ko se postavi dvom v to, kdo ima pravico, postaviti na stran pacientov.

"Ob tem pa moramo upoštevati tudi zakon o zdravniški službi, ki natančno določa, katere storitve morajo zdravniki kljub stavki zagotavljati. Med drugim je tu obravnava otrok in starejših od 65 let," pove Humarjeva, ki pravi, da so se pacienti sicer največ oglašali predvsem zaradi izdajanja bolniških listov. Na ministrstvu so zato potekali obsežni pogovori, pregledovali so tudi pravne podlage.