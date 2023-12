Stavka zdravnikov: 'Pacient ne sme biti tisti, ki nosi posledice'

Na dan stavke, čez natanko tri tedne, bo obravnava pacientov okrnjena. S tem bodo zdravniki in zobozdravniki vladi poslali jasen signal, da so obremenitve vedno večje, odnosi v zdravstvu slabi, enako tudi plače, in predvsem, da so naveličani čakanja na obljubljeno zdravstveno reformo.

"Ne želimo si balkanskega scenarija, zato smo ponudili roko politiki, vendar do tega žal ni prišlo," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal predsednik Fidesa Damjan Polh.

Za sindikat Fides je to četrta napovedana stavka v času vlade Roberta Goloba. Če ne bo odpovedana, bo tudi prva, ko bodo zdravniki in zobozdravniki res stavkali. Naročeni pacienti pa ne bodo prišli na vrsto. Kar se zastopniku pacientovih pravic zdi nesprejemljivo.

"Razumemo to nezadovoljstvo, ki je predvsem trajno in je bilo še pospešeno z nerealnimi in tudi neuresničenimi obljubami v mandatu te vlade. Ampak kot rečeno, ne sme biti pacient tisti, ki nosi posledice," meni zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj.

Stavki se bodo pridružili tudi Mladi zdravniki, ki obžalujejo, da so doslej že večkrat nasedli praznim obljubam politike. Pokazali so plačilno listo mladega zdravnika specialista, ki je novembra delal s kritično bolnimi na najtežjem delovišču, za svoje delo pa je prejel 1873 evrov neto.