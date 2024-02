Stavkajoči zdravniki v slovenjgraški bolnišnici pripravljeni iti do konca

OGLAS

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec zadeve jemljejo resno in so pripravljeni iti do konca, je po stavkovnem zboru v bolnišnici povedal predsednik Fidesa Damjan Polh. "Žal smo podrli vse rekorde v Sloveniji, kar se tiče zdravniških stavk, na to nismo ponosni, predvsem tu manjka en resen odziv vlade," je dejal. Sindikalni zaupnik v bolnišnici Vasja Kašnik pa dodaja, da so ugotovili, da je naboj pri njih še vedno enak in da so še vedno enotni v tem, da si želijo sprememb.

Zdravniki stavkajo FOTO: Shutterstock icon-expand

Po Kašnikovih podatkih v slovenjgraški bolnišnici stavkajo vsi zdravniki, tako člani kot nečlani sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Delo že vse od začetka stavke poteka po stavkovnih pravilih, s 1. marcem, ko bo začel veljati preklic soglasij za nadurno delo, pa Kašnik pričakuje, da bo delo precej okrnjeno. Za marsikateri oddelek v bolnišnici je "vprašanje, če bo zdržal 14 dni, dokler se ne bo stvar zreducirala na zagotavljanje nujne pomoči", je dejal v izjavi za medije po stavkovnem zboru. Opozoril je, da preklic soglasij niti ni stvar stavke, ampak da je to stvar vsakega posameznika, pri čemer da je pobuda za ta ukrep po njegovih besedah prišla s periferije v centralo. Po zadnjih podatkih, ki jih ima Kašnik, je soglasja za nadurno delo preklicalo 77 zdravnikov, kar je približno polovica vseh zdravnikov v bolnišnici. Slovenjgraški predstojniki celo razmišljajo, da bodo kolektivno odstopili.

Zdravniška stavka FOTO: Bobo icon-expand

"Tukaj zadeve jemljejo resno in so pripravljeni iti do konca," pa je po stavkovnem zboru dejal predsednik Fidesa Damjan Polh. Na zboru, ki se ga je udeležilo več deset zdravnikov, saj je bila nova sejna soba polna, so si izrazili medsebojno podporo in, kot je dejal Polh, dobili energijo, da Fides nadaljuje s tem, kar si je zadal. "Žal so pogajanja čista farsa oziroma predstava za občinstvo in za medije. Ni nobenih zavez, nobenih konkretnih rešitev, tako da se stavka nadaljuje," je dodal. Meni, da poti nazaj ni. "Tako, kot je bilo prej, ne bo nikoli več. Tu so potrebne korenite spremembe. Že veliko časa ne govorimo samo o plačah, govorimo o delovnih pogojih in delovni pogoji so v zdravstvu slabi. Pa ne samo pri zdravnikih, tudi pri medicinskih sestrah, tu bi izpostavil srednje medicinske sestre, in ostalih zdravstvenih delavcih in sodelavcih," je dejal Polh. Ocenil je, da je ta stavka razgalila "vso bedo javnega zdravstva v Sloveniji".

Kašnik pa je dejal še, da so še vedno prepričani, da je s strani zdravnikov pripravljenost, da bi se stvar normalizirala, če bodo le na drugi strani naredili "prvi ustrezen korak". "Ugotovili smo in tudi pokazali vodstvu Fidesa, da je naboj pri nas še vedno enak, da smo še vedno enotni v tem, da si želimo sprememb. Dobršen del zbora smo namenili tudi ostalim sodelavcem v zdravstvu. In želimo si, da bi se priključili temu, da se zahtevajo spremembe zdaj takoj, da se ne odlaša," je dejal Kašnik. Na stavkovni zbor je Fides vabil tudi nekatere koroške župane, zbora pa se je v imenu regije udeležil trenutno predsednik Sveta koroške regije in mislinjski župan Bojan Borovnik. Kot je dejal v izjavi za medije po zboru, je po današnjih pripovedovanjih zdravnikov ugotovil, da je "sistem zelo blizu kolapsa".