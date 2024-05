Stavkali bodo tudi poštarji: 'Prišel je čas za ulico'

Sindikat poštnih delavcev (SPD) je v sporočilu za javnost zapisal, da uprava ignorira njihove zahteve, kot enega večjih problemov pa navaja vztrajno zapuščanje delovnih mest, kljub dvigu plač. "Dejstvo je, da se delo prevali na tiste, ki ostajamo na Pošti. Dejstvo je, da zaposleni težko dobimo odobren dopust in se nanj odpravimo s težkim srcem, saj vemo, da bo sodelavec moral prevzeti celotno naše delo."

Navajajo tudi težave s pogoji za varno in zdravo delo, ki da se niso spremenili. "Našemu sindikalnemu boju se prvič množično pridružujejo tudi delavci iz sosednjih pisarn uprave, zaradi odnosa, ki ga ima uprava do strokovnih služb." SDP kritizira domnevni neposluh uprave za potrebe delavcev in "popolno odpoved nadzornega sveta pri nadzorovanju uprave".

Sindikat tudi ocenjuje, da se z novo strategijo upravljanja državnih naložb odpirajo vrata za privatizacijo Pošte Slovenije, čemur ostro nasprotujejo.

"Ob upravi, ki potrebe zaposlenih popolnoma ignorira, nas je zato upravičeno strah. Strah nas je poslovnega modela, ki smo ga pred 10 leti že videli in v SPD uspešno preprečili. Strah nas je siljenja v delo preko s. p.-ja in drugih oblik prekarstva, prekomernih nadur, varčevanja na zaposlenih ... Razlogi za strah so utemeljeni, a ker se v vodstvu raje ukvarjajo s prijavami naših sindikalnih pooblaščencev zaradi domnevne izdaje poslovnih skrivnosti, ne moremo povedati več o tem."

Sindikat napoveduje enotnost. "V tem času nam ne preostane nič drugega, kot da delavci vstanemo. In vstali bomo v predvolilnem obdobju, ko bi morali nositi volilni reklamni material za tiste, ki razmišljajo o tem, da bi nas prodali," je zapisal pooblaščenec sindikata Saša Gržinič.