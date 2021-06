Stavke v Mahleju ne bo, dosegli dogovor

Zaposleni in vodstvo šempetrskega Mahleja so dosegli dogovor in s tem preprečili za ponedeljek napovedano stavko, je povedal sindikalist Dejan Sirk. Dogovor predvideva dvig osnovne plače za pet odstotkov v tem letu in nekoliko višji regres, ki bo znašal 1600 evrov. Stremeli bodo tudi k spremembi plačnega sistema.

Z novim plačnim sistemom, ki naj bi odražal razmerja glede na zahtevnost delovnih mest, bodo preprečili uravnilovko, omogočili večjo konkurenčnost podjetja na trgu dela ter hkrati preprečili odhajanje visoko izobražene delovne sile v druga podjetja, je poudaril predsednik Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (Skei). Kot omenjeno, dogovor predvideva dvig osnovne plače za pet odstotkov še v tem letu, višji regres in skupno načrtovanje novega plačnega sistema, ki naj bi stopil v veljavo v letu 2022. Če dogovora glede slednjega ne bo, pa se bodo poskušali dogovoriti o dvigu mase plač, s čimer bi prav tako preprečevali uravnilovko, je še dodal Sirk. V Mahleju, ki zaposluje približno 1800 ljudi, so v torek zaradi nesoglasij glede zahtev sindikata po dvigu plač izvedli enourno opozorilno stavko. Če današnja pogajanja ne bi bila uspešna, bi v ponedeljek sledila celodnevna stavka.