Stavke v Termah Maribor med prazniki ne bo

Danes so se sešli vodstvo Term Maribor in njene hčerinske družbe Hotel Bellevue Pohorje ter stavkovni odbor. Dogovorili so se, da v podjetniško kolektivno pogodbo zapišejo, da se bodo najnižje osnovne plače usklajevale z rastjo cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se bo izvedla najkasneje do 31. marca v koledarskem letu, vendar za največ dva odstotka letno.

Delavci, ki so od vodstva nekoč največjega ponudnika hotelskih zmogljivosti v mestu zahtevali tudi socialni dialog, saj je delodajalec najprej odpovedal podjetniško kolektivno pogodbo, nato pa to odločitev preklical, a po Lasbaherjevih besedah s pogajanji kar naprej zavlačeval, so danes dobili tudi zagotovilo, da si bodo v letu 2020 obojestransko prizadevali za vodenje konstruktivnega in kontinuiranega socialnega dialoga.

Stavka ravno v času božično-novoletnih praznikov za mariborski turizem ne bi pomenila nič dobrega, saj Terme Maribor upravljajo štiri hotele - Habakuk, Bellevue, Ibis in Mercure ter gostilno Pri treh ribnikih.

Družba je bila od leta 2013 preko slovenske družbe Platanus v lasti ruskega energetskega giganta Gazprom, kot je razvidno iz dokumentov na spletni strani Ajpesa, pa je konec septembra od Platanusa prešla v last na Cipru registriranega podjetja MB Dailyrates management Limited.

Leto 2018 so Terme Maribor zaključile s kar 5,2 milijona evrov izgube, potem ko so ustvarili le še 9,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj dve tretjini manj kot leto prej. Padec so pripisali prodaji trgovskega dela družbe v letu 2017.