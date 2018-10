Enodnevno stavko napovedal tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi

Potem ko je koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja na začetku tedna za 4. december napovedala protestni shod in začetek splošne stavke javnega sektorja, pa je danes na izredni seji republiškega odbora sindikalne aktivnosti odmrznil tudi Sindikat delav cev v zdravstveni negi in napovedal nov dan stavke za 5. december.

Dovolj jim je čakanja in prijaznih izjav vladnih predstavnikov

Zaposlenim v zdravstveni negi je namreč "dovolj čakanja in prijaznih izjav vladnih predstavnikov o tem, kako je zdravstvo prioriteta politike, in njihovih stalnih zagotavljanj o pripravljenosti za razrešitev stavkovnih zahtev". Ugotavljajo, da si vlada očitno ne želi iskreno rešiti problematike, s katero se že nekaj let srečuje najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu.

Če bi politikom bilo mar za zdravje in blagostanje državljanov, bi našla voljo, čas in načine za zaustavitev odhajanja medicinskih sester in bolničarjev z najtežjih delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, so prepričani v sindikatu. S tem bi poskrbeli, da se ne bi zapirali bolnišnični oddelki, odpovedovale operacije in obremenitve zaposlenih nehumano stopnjevale.

Sindikat še pričakuje, da se bodo pogajanja z vlado osredotočila na stavkovne zahteve zaposlenih v zdravstveni negi in nadaljevala tam, kjer so bila spomladi prekinjena. Hkrati pa bo sindikat zahteval tudi zagotovitev dodatnega plačila za najzahtevnejša delovišča znotraj zdravstvene nege, kjer je pretočnost kadra največja, in sprejem dogovora o odpravi osemodstotnega znižanja plač.

Nekatere ministrove izjave povzem neprimerne