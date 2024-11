Stavko napovedali tudi člani drugega reprezentativnega poštnega sindikata

Potem ko so stavko za 22. november napovedali v Sindikatu poštnih delavcev, so tak korak na isti dan napovedali tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije, je dejala predsednica konference SDPZ Majda Stubelj. Kot je pojasnila, so njihove zahteve podobne, dodali so še nekaj svojih. Pričakujejo tudi pomoč države.

Tudi v SDPZ ocenjujejo, da so razmere na Pošti kritične in da časa za njihovo reševanje zmanjkuje. V sredo so se njihovi predstavniki sestali s poslovodstvom Pošte, a jih to ni povsem prepričalo. Kot so spomnili v sporočilu za javnost, so jim vodilni februarja letos predstavili predlog strategije razvoja Pošte Slovenije in njene skupine za obdobje 2024–2026. V SDPZ so predlogu nasprotovali, kritike so predstavili tudi na dveh protestnih shodih, na katerih so izrazili strah, "kaj bo z zaposlenimi, če bo prišlo do drobljenja podjetja na več pravnih oseb, na ločevanje pisemske in paketne storitve". "Naš cilj je, da se delodajalec zaveže, da bo, tudi če do drobljenja pride, ohranil raven pravic zaposlenih in poskrbel, da bo za vsa podjetja v skupini veljala enotna kolektivna pogodba. Ni namreč prav, da bi sodelavci, ki opravljajo delo poštarja, prejemali različne plače, če delajo na pisemskem ali pa na paketnem delu. To smo izpostavili tudi na sestanku na Slovenskem državnem holdingu," so pojasnili.

V sredo jim je poslovodstvo povedalo, da bo postopek strategije nadaljevalo, ni pa še gotovo na kakšen način. SDPZ zahteva, da se Pošta zaveže k ohranitvi enotne družbe, ravni pravic zaposlenih in k sklenitvi enotne kolektivne pogodbe za vse zaposlene v sistemu. "Vztrajamo tudi, da nas delodajalec obvešča o morebitnih centralizacijah dostave in zmanjševanju števila pošt in preoblikovanju pošt v pogodbene pošte. Gre namreč za to, da imamo široko mrežo poslovalnic, kar je tudi v javno korist, da imajo državljani dostop do poštnih storitev v majhnih krajih, kar je treba ohraniti, seveda pa to pomeni, da je nujno, da k ohranjanju te dragocene mreže pristopi s sofinanciranjem tudi država ali lokalna skupnost," so poudarili. Njihova glavna zahteva pa se nanaša na zaposlovanje. Kot so navedli, se zavedajo krize na trgu dela, kljub temu pa menijo, da bi moral delodajalec storiti več za zaposlovanje novega kadra. Obseg paketov namreč raste, "najhujše pa zdaj v zimskih mesecih šele prihaja". "S trenutnim številom zaposlenih, ki je pod kadrovskim načrtom, ne moremo kakovostno opraviti svojih nalog, zaradi česar trpijo zaposleni, pa tudi stranke," so podčrtali. SDPZ posledično zahteva zaposlovanje po kadrovskem načrtu in zaposlitev toliko ljudi, da bo izpolnjena zahteva iz kolektivne pogodbe po najmanj 10 odstotkih stalno zaposlenih rezervnih delavcev. "Imamo namreč težavo s koriščenjem dopustov, imamo visoko stopnjo bolniških odsotnosti, sodelovanje študentov, upokojencev in agencijskih delavcev, kar vse kaže na to, da je zaposlenih premalo," so utemeljili.

