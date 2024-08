Fides predlaga še pet dodatnih plačilnih razredov za zdravnike

Opozoril je, da je lahko nek zdravnik po 12 letih študija in specializacije uvrščen v enak izhodiščni plačni razred, kot zdravstveni delavec z nižjo stopnjo izobrazbe. "Nam se zdi to nesprejemljivo," je poudaril.

V Fidesu so prepričani, da so v javnem zdravstvu plačna razmerja že v osnovi porušena, in sicer med poklici, kjer študij traja dlje, odgovornost pa je večja. Po drugi strani pa so odstopanja tudi na drugi strani plačne lestvice, je na novinarski konferenci poudaril predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh .

Po njegovih besedah prenova plačnega sistema ne gre v smer, ki so si jo želeli. "Videli smo zametke predloga, ki ga mislijo poslati v obravnavo in namesto, da bi bil to moderen, fleksibilen plačni sistem, ugotavljamo, da so na centralnih pa tudi stebrnih pogajanjih ustvarili mnoga nesorazmerja," je opozoril.

'Stebri so prazni'

V Fidesu so nezadovoljni tudi z načrtovanim zdravstvenim plačnim stebrom, saj so pričakovali, da se bodo v njem zrcalile vse specifike zdravstva. "Na koncu smo obstali z isto plačno lestvico, ki je del vseh stebrov, ne vem, koliko jih je že, ampak ti stebri so prazni, brez vsebine in to je tisto, kar zamerimo," je bil kritičen. Kritičen je do vlade, ki da se je določanja delovnih mest lotila brez metodologije.

Z vladno pogajalsko skupino se sicer pogajajo že osem mesecev. "Kar se reševanja stavkovnih zahtev tiče, smo obtičali v neki praznini, rešitve se nam oddaljujejo," je opozoril. Vsebine pogajanj pa še vedno ne razkrivajo.

Prva pogajanja po počitnicah bodo prihodnji teden, je napovedal Polh. Dodal je, da verjamejo v iskren namen vladne pogajalske skupine, nekatere zadeve so že razrešili, a da so neusklajeni v določenih točkah, zato stavkovnega sporazuma ne morejo podpisati.