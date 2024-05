Stavkovni koledar: kdo je že in kdo še bo 'na nogah'?

Kako prazničen sploh je letošnji praznik dela? Glede na fronte, ki jih ima vlada s številnimi skupinami v javnem sektorju, ne prav močno. Zdravniki, sodniki, tožilci, dispečerji, zaposleni na upravnih enotah, pa šolniki, veterinarski higieniki. Vsi omenjeni že stavkajo ali pa to še napovedujejo. In kdaj bo realizirana opevana plačna reforma, ki jo vlada napoveduje že dolgo in ki bi umirila trenutne, več kot razgrete strasti v javnem sektorju?

OGLAS

Ali imajo na tokratni praznik dela delavci glede na trenutni položaj več razlogov za praznovanje ali več razlogov za skrb? "Na nek način oboje," meni predsednik Konfederacija sindikatov Slovenije (KSS) Pergam Jakob Počivavšek. Predsednica ZSSS Lidija Jerkič pa poudarja, da imamo v Sloveniji tudi razloge za proslavljanje prvega maja. V zadnjih dvajsetih letih se je, dodajata, kljub vmesnim pretresom položaj delavca namreč izboljšal. "Plače so rasle bolj, kot je rasla inflacija. Minimalno plačo imamo edini v Evropi na nivoju, ki ga predpisuje evropska direktiva o plačah. Imamo relativno visoko pokritost delavcev s kolektivnimi pogodbami," našteje Počivavšek.

A seveda gre za nikoli končan boj. "Zagotovo nikoli ne bomo mogli biti zadovoljni. Gre za tisti klasičen boj med delom in kapitalom, ko vemo, kdo pravzaprav ima glavno vlogo," pove Jerkičeva. Napovedujejo se nove fronte "Žalosti nas dejstvo, da je danes 72. dan stavke. Če v naslednjih dneh ne prejmemo nekih spodbudnih protipredlogov, ne izključujemo možnosti, da bomo v skladu z zakonskimi možnostmi pričeli z zaostrovanjem," pravi predsednica ZSSS. In niso edini. Prav na področju dela si sicer lahko vlada Roberta Goloba še precej polomi zobe. Mudi se ji namreč s sprejetjem dogovora o plačni reformi in zvišanju plač v javnem sektorju. Nezadovoljstvo pa se sicer laže tudi v številnih stavkah. Sindikat SVIZ denimo že rožlja s protestom in splošno stavko. Če dogovor o plačni reformi torej ne bo sklenjen, sindikat napoveduje zelo nemirno obdobje, ki, da ga bo verjetno zaznamoval obsežen stavkovni val različnih skupin zaposlenih v javnem sektorju. SVIZ konkretno pretresa možnost protestnega shoda novembra in splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, ki bi jo začeli januarja prihodnje leto. Za dogovor ima sicer vlada na voljo še nekaj časa.

Stavka v UKC Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand

Na drugi strani pa so še vedno jezni sodniki in tožilci. Mineva 118. dan, odkar se je iztekel rok, ki ga je vladi dalo Ustavno sodišče, da odpravi neustavnost njihovega plačnega položaja. Premier Golob jim je v začetku aprila obljubil, da bodo v 14 dneh dobili osnutek rešitve. Malce dlje so čakali in s ponujenim niso zadovoljni. Tožilci prav te dni odločajo o morebitnem nadaljevanju stavke. Sindikat Fides stavka že več kot 100 dni. Po neuspešni mediaciji z vlado se pogajanja nadaljujejo in nič ne kaže, da bi se najdaljša stavka v zgodovini države končala. Koledar, ki šteje dneve stavke operaterjev na številki 112 trenutno kaže, da se izteka 72. dan. Sedem sred zapored so doslej stavkali zaposleni na upravnih enotah in sindikat grozi z zaostritvijo stavke. Na glas so o stavki v javnosti razmišljali tudi nekateri drugi sindikati, aprila denimo Policijski sindikat Slovenije, veterinarski higieniki, omenjali pa so jo tudi cariniki. Kdaj bo konec stavkovnega vala? A kepa nezadovoljstva, za katerega se zdi, da pod trenutno vlado s stavkovnim valom dosega vrelišče, se je začela valiti že bistveno prej. "Zatika se praktično vse od sprejema enotnega plačnega modela dalje. Namesto, da bi se ta model gradil, se je razgrajeval. Dogajale so se izjeme," pravi Jerkičeva.

Lidija Jerkič FOTO: Damjan Žibert icon-expand