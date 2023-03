Stavkovni odbor Sviza potrdil parafiran sporazum, stavka je zamrznjena

Marjana Kolar predsednica glavnega stavkovnega odbora Sviz, je povedala, da z 28 glasovi za in dvema proti, potrjujejo stavkovni sporazum, ki sta ga vladna pogajalska skupina in Sviz parafirali včeraj. "S tem je splošna stavka zamrznjena do 30. 6. 2023. Priprave na izvedbo drugega stavkovnega dne pa se z današnjim dnem ustavijo," je pojasnila Kolarjeva.

Glede vsebine sporazuma je Štrukelj pojasnil, da so realizirali devet zahtev Sviza. Med najpomembnejšimi je ta glede odprave plačnih nesorazmerij. "Gre za premik štirih plačnih razredov, ki pomeni tudi razporejanje vseh drugih v tem deležu," je dejal. Pomembna je tudi varovalka, ki pravi, da če do 1. 1. 2024 ta dogovor ne bo implementiran, bodo sledila pogajanja. "S tem smo dobili zagotovilo, da ne bomo čakali dlje kot do 1. januarja 2024," je dejal Štrukelj. Visokošolskim učiteljem se bo plača sicer dvignila za en plačni razred manj, torej za tri plačne razrede.

S sporazumom so se dogovorili tudi o nekaterih drugih elementih. Med njimi so dodatna sredstva, ki jih pridobivajo šole zato, da lahko ustrezno nagradijo tiste, ki nadomeščajo odsotne delavce. Rešili so tudi vprašanja, ki se vežejo na šole v naravi in ekskurzije. Dogovorili so se tudi o tem, da bo v primeru kršitev sporazuma vlada nosila posledice. Prav tako pa, da bodo v Svizu sodelovali v novem plačnem sistemu. "V novem plačnem sistemu bomo konstruktivno delovali, čeprav so naši kritični pogledi na nov plačni sistem javno znani in jih bomo še naprej zagovarjali," je zaključil Štrukelj.