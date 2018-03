Stavkovni val ne pojenja - 11. aprila na ulico računovodje, redarji, protestni shod napovedali tudi vojaki

Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) je za 11. april napovedala stavko. V okviru te se bo protestnega shoda pred vlado udeležil tudi Sindikat vojakov Slovenije.

Pogajanja na pogajalski komisiji vlade in reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju so ustavljena, ker se vlada ločeno pogaja s štirimi skupinami sindikatov. Ravnanje vlade predstavlja kršitev dane zaveze iz leta 2016, da ne bo ločeno sklepala sporazumov in dogovorov, so sporočili iz KSS, zato so sprejeli sklep s podporo sindikatov zasebnega sektorja o začetku stavke in protestnem shodu reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju.