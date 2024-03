Ste dober voznik? Zdaj imate edinstveno priložnost, da se pomerite z Maxom Verstappnom!

Blagovna znamka Heineken že vrsto let opozarja na problematiko vožnje pod vplivom alkohola in vlaga v ozaveščanje in promocijo odgovornega pitja . Svoja prizadevanja so še dodatno podkrepili s prodajno uspešnico – brezalkoholnim pivom Heineken 0.0. Glavni obraz njihove najnovejše kampanje je nepremagljivi voznik Formule 1 Max Verstappen, ki v hudomušnih oglasih poudarja, da najboljši voznik ni najhitrejši ali najbolj spreten, temveč tisti, ki ne uživa alkohola. Da bi sporočila akcije prenesli do čim širšega kroga ljudi, so kampanjo nadgradili s posebno aktivacijo Player 0.0 , v kateri se igralci potegujejo za edinstveno priložnost – srečanje s čudežnim dečkom Formule 1, ki se je med legende vpisal tudi s trikratnim zaporednim nazivom svetovnega prvaka, in dirkanje z njim v finalu tekmovanja.

Izbrali so obraz, ki je vzor številnim mladim po svetu

Ekipi, ki stoji za akcijo, veliko pomeni sodelovanje z zvezdnikom Formule 1, saj z njim delijo prepričanje, da je za volan potrebno sesti z veliko mero preudarnosti. "Promocija odgovornega pitja je že vrsto let naša pomembna zaveza, za katero vsako leto namenimo vsaj 10 % svojih oglaševalskih sredstev in temu v sklopu kampanj #KadarVozišNePij ostajamo zvesti še naprej. Še posebej pa smo ponosni, da smo kampanjo letos lahko nadgradili s privlačnim izzivom in prepoznavnim obrazom, ki je vzor številnim mladim po vsem svetu," je povedala Daphne Stavropoulou, direktorica marketinga v Pivovarni Laško Union.