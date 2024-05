Ste dobili paket, ki ga niste naročili? Ni vam treba plačati

V luči tega izpostavljajo, da se morajo potrošniki zavedati svojih pravic in se premišljeno odločati za spletno nakupovanje in prevzemanje paketov.

Kot so objavili na tržnem inšpektoratu, zakon o varstvu potrošnikov določa, da nenaročene ponudbe blaga, storitev ali digitalne vsebine, ki pozivajo potrošnika k takojšnjemu ali odloženemu plačilu, niso dovoljene. Posledično potrošniki v primeru prejema nenaročenega blaga do podjetja nimajo nobenih obveznosti in niso zavezani k plačilu. Če se na nenaročeno ponudbo ne odzovejo, se šteje, da ponudbe ne sprejemajo.

Če ima pošiljatelj nenaročenega blaga sedež v Sloveniji, se lahko potrošniki za pomoč obrnejo na tržni inšpektorat. Ta bo podjetje, ki ponuja potrošniku nenaročeno blago s takojšnim ali odloženim plačilom, kaznoval z globo od 5000 do 50.000 evrov. Inšpektorat pa na drugi strani podjetju ne more naložiti vračila že plačane kupnine.

V primeru, da se podjetje nahaja v drugi državi članici EU, se lahko potrošniki za pomoč obrnejo na Evropski potrošniški center. "V primeru večjega števila oškodovancev s strani znanega pošiljatelja iz EU lahko tržni inšpektorat sodeluje s pristojnimi organi v tujini, da zagotovi spoštovanje pravic potrošnikov," so navedli.

Kot so še izpostavili na inšpektoratu, so na podlagi številke paketa že večkrat zahtevali podatke o pošiljatelju. "Izkazalo se je, da slovenskim dostavnim družbam pakete največkrat dostavljajo dostavna podjetja iz tujine, ki niso dejanski pošiljatelji in v primeru katerih se sledi zaradi omejenih možnosti nadaljnjega poizvedovanja izgubijo," so poudarili in dodali, da so v nekaterih primerih pošiljatelji podjetja iz Kitajske.

Če gre za pošiljatelja iz tretjih držav, lahko potrošniki pomoč poiščejo le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca. Tržni inšpektorat v tem primeru nima pristojnosti za ukrepanje.

Glede odgovornosti dostavnih podjetij na inšpektoratu pojasnjujejo, da ta niso tista, ki imajo v razmerju do potrošnikov obvezo vračila kupnine, saj s potrošnikom nimajo sklenjene pogodbe. Prav tako nimajo podatkov o vsebini paketa in informacij, ali je paket dejansko bil naročen ali ne.

V primeru, da potrošniki menijo, da so bili žrtev goljufije ali nezakonitega ravnanja s strani pošiljatelja, se lahko obrnejo po pomoč tudi na lokalno policijsko postajo. Policija lahko pomaga pri preiskavi in ukrepanju v primerih suma goljufije ali nezakonitih dejavnosti, so še poudarili na tržnem inšpektoratu.