Ste dobili regres v višini vsaj 886,63 EUR že izplačan?

Regres za leto 2019 znaša najmanj 886,63 evra bruto. Neto znesek je odvisen od dohodninskega razreda zaposlenega. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci so morali regres za leto 2019 svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Zavarovanje ARAG FOTO: PR/Arhiv ponudnika Zaposleni v slovenskem podjetju ni dobil izplačanega regresa in je zahteval in dosegel uveljavitev svojih pravic na sodišču brezplačno. Sklenjeno je namreč imel zavarovanje pravne zaščite. Če ne bi imel zavarovanja, bi si težko privoščil odvetnika in tako uveljavljal svoje pravice. Pomislite na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika na delovnem mestu. Lahko se zgodi, da vam delodajalec neupravičeno zniža plačo, vas neupravičeno odpusti, vam ne izplača regresa ali plače, vam ne plačuje prispevkov, izvaja mobing? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali? Zavarovanje ARAG FOTO: PR/Arhiv ponudnika Tudi v Sloveniji silahko privoščite zavarovanje ARAG, ki vam krijevisoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. Edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji je mednarodno priznana nemška zavarovalnica ARAG. Zavarovanje ARAG FOTO: PR/Arhiv ponudnika Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in enostaven! Kliknite TUKAJ! Pomislite na vse situacije, ko ste vi ali vaši bližnji potrebovali odvetnika. Poleg varnosti, ki vam jo ponuja ARAG zavarovanje v vseh teh primerih, pa v njegov prid govorijo še naslednja dejstva: - sodni in odvetniški stroškiso lahkozelo visoki (takse, stroški prič, izvedencev); - tudi če primer na sodišču izgubite, krijemo vaše in stroške nasprotne strani; - mesečna premija je minimalna, zavarovanje pa velja za vse družinske člane; - zavarovanje vključuje tudi en brezplačen posvet pri odvetniku mesečno; - zavarovanje velja v celotniEvropi - postopek sklenitve je hiter in enostaven, preprosto klikni TUKAJ. Zavarovanje ARAG FOTO: PR/Arhiv ponudnika Postanite tudi vi eden izmed več kot 10 milijonov zavarovancev mednarodno priznane zavarovalnice ARAG, ki vam plača vse odvetniške in sodne stroške in je edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji. Že za 11,99 EUR mesečno lahko sedaj s klikom TUKAJ. Zavarujete vas in vašo družino. Naročnik oglasa je ARAG.