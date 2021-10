Ste doma, a vam poštni dostavljavec pošiljke ne dostavi?

Pošta Slovenije je že pred časom sprejela model najemanja zunanjih izvajalcev za opravljanje poštnih storitev. Temu so sicer nasprotovali v Sindikatu poštnih delavcev, a najemanje zunanjih sodelavcev je zakonita praksa. Vprašanje je torej, kaj postori Pošta Slovenije za izpolnjevanje svojih obveznosti oziroma za pravilno in kakovostno izvedbo storitev.

Ena izmed prejemnikov SMS-a je mati, ki se je obrnila na nas. Ker je na porodniškem dopustu, je večinoma doma in doma je bila tudi takrat, ko prejela SMS, češ da ji ni mogoče dostaviti pošiljke. Zato se je ponjo odpravila v eno od poslovalnic Pošte Slovenije. Tam so ji zaposleni povedali, da imajo zadnje čase veliko takih pritožb, vendar ne morejo storiti ničesar, ker da to zanje opravljajo podizvajalci.

Kakovostna dostava je storitev, ki jo mora zagotoviti Pošta Slovenije – ne glede na to, ali pakete razvozi sama ali to nalogo zaupa zunanjim prevoznikom.

S stališča potrošnika namreč ni bistveno, ali gre za podizvajalce ali ne. Kakovostna dostava je storitev, ki jo mora zagotoviti Pošta Slovenije, so pojasnili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Ne glede na to, ali pakete razvozi sama ali to nalogo zaupa zunanjim prevoznikom.

'Ob nedostavljenih pošiljkah na območju Ljubljane smo že ustrezno ukrepali'

Predstavniki Pošte Slovenije so nam potrdili, da se tovrstne reklamacije seveda pojavljajo, saj so storitvena dejavnost, kakovost storitev pa je odvisna tudi od človeškega faktorja. V zadnjem mesecu so prejeli zgolj nekaj posameznih reklamacij zaradi nedostavljenih pošiljk na območju Ljubljane, drugod po Sloveniji pa ne. Kot so zatrdili, so v primeru na območju Ljubljane že ukrepali – šlo je za delavca, zaposlenega pri pogodbeniku, s katerim so prekinili sodelovanje. "Vsekakor pa uporabnike naših storitev prosimo, da v takšnih primerih oziroma kakršnih koli primerih nezadovoljstva z dostavo to sporočijo po telefonu ali elektronski pošti našemu kontaktnemu centru," so spodbudili.

Kaj lahko pri tem naredi potrošnik?

Na ZPS so svetovali, naj zahteva ponovno dostavo pošiljke in o kršitvi obvesti Pošto Slovenije. Ob morebitnem sporu pa se lahko obrne na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), katere naloga je varstvo pravic končnih uporabnikov elektronskih komunikacij in poštnih storitev. »Reševanje sporov pred agencijo je brezplačno,« zagotavlja agencija na svoji spletni strani.

AKOS tudi pojasnjuje, da ima vsak končni uporabnik "pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev v zvezi z dostopom in izvajanjem storitev". Preden pa tovrstne težave predočite agenciji, morate nujno najprej reklamirati storitev pri izvajalcu poštnih storitev, ki vam je na reklamacijo dolžan odgovoriti v 15 dneh. "Če ne prejmete odgovora operaterja oziroma izvajalca poštnih storitev ali z njegovo odločitvijo niste zadovoljni, lahko v 15 oziroma 30 dneh na agenciji vložite predlog za rešitev spora," svetujejo predstavniki AKOSA. Navodila za oddajo vloge najdete na njihovi spletni strani.