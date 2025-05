Ste ga videli? V Ljubljani pogrešajo mladoletnega Honarja Khana

Pogrešani Honar Khan iz Ljubljane je visok okoli 165 cm, ima temnejše skodrane lase in rjave oči. Nazadnje je bil viden v puloverju bele barve z napisom 1992 in medvedkom, belem spodnjem delu trenerke in brezrokavniku olivno zelene barve. Nosil je tudi nahrbtnik in torbo črne barve.