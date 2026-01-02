Ste med srečneži Novoletnega lota? Prevzem stanovanj, rent in zlata bo naslednji teden

"Stanovanje v Kopru s pripadajočim denarnim dobitkom 80.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 50.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju," so pozno zvečer sporočili iz Loterije Slovenije.

Medtem bodo mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let v skupni vrednosti 180.000 evrov prejele osebe, ki so potrdilo vplačale v Kamniku, Ljubljani in prek spleta na loterija.si.