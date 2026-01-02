Ste med srečneži Novoletnega lota? Prevzem stanovanj, rent in zlata bo naslednji teden

"Stanovanje v Kopru s pripadajočim denarnim dobitkom 80.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 50.000 evrov bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju," so pozno zvečer sporočili iz Loterije Slovenije.
Medtem bodo mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let v skupni vrednosti 180.000 evrov prejele osebe, ki so potrdilo vplačale v Kamniku, Ljubljani in prek spleta na loterija.si.
Kako preveriti, ali je potrdilo dobitno?
Če je listek dobiten, lahko igralci preverijo na spletni strani loterija.si z vnosom 6-mestne kombinacije Novoletnega lota ali 7-mestne številke potrdila, v mobilni aplikaciji tudi s skeniranjem črtne kode potrdila. Prav tako lahko potrdilo preverijo na katerem koli prodajnem mestu iger Loterije Slovenije. Uradni rezultati žrebanja so dostopni v Poročilu igre na srečo Novoletni loto, še pojasnjujejo na loteriji.
Kako prevzeti dobitke?
"Dobitke v višini 50 ali 250 evrov Loterija Slovenije začne izplačevati takoj po objavi poročila o žrebanju, pri čemer se bodo igralcem, ki so listek vplačali prek spleta, ti dobitki samodejno pripisali na njihove igralne račune. Prevzem stanovanj, mesečnih rent in zlata bo možen od 7. januarja 2026 dalje na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani. Za prevzem imajo dobitniki čas do vključno 9. marca 2026. Svoj prihod morajo najaviti na telefonsko številko 01 2426 175, ob prevzemu pa izročiti veljavno potrdilo o vplačilu in se identificirati z osebnim dokumentom ter davčno številko," so sporočili iz Loterije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.