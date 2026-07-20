Kateri prometni karakter ste? Moto gonzales, reaktivec, multipraktik ...

Prometna kampanja, s katero želijo policisti spreminjati prometne razvade v dobre prometne navade, te dni še vedno intenzivno poteka. Mnogi so že dali svojo #častnoprometno in se tako zavezali k spoštovanju cestnoprometnih predpisov. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti najbolj tvegani. Na območju PU Koper po številu prometnih nesreč s smrtnim izidom najbolj izstopajo meseci maj, junij in julij. V tem obdobju se zgodi približno polovica vseh smrtnih prometnih nesreč. V zadnjih dveh letih je v teh treh mesecih umrlo devet oseb, kar predstavlja polovico vseh smrtnih žrtev na območju PU Koper. Tudi letos smo prvo smrtno žrtev v prometu zabeležili maja. Med devetimi umrlimi je bilo kar pet voznikov oziroma potnikov na motornih kolesih.

Zastoji na cestah FOTO: Aljoša Kravanja

Značilnosti prometne varnosti med poletjem: - poletje tudi zaradi višjih temperatur ozračja pomembno vpliva na počutje in zbranost vseh udeležencev, povečana je gostota prometa, na cestah so raznolike kategorije udeležencev, na katere moramo biti posebej pozorni, - zaradi ugodnih razmer na cestah vozniki velikokrat vozijo s hitrostmi, ki so višje od najvišjih dovoljenih, - prometne nesreče na glavnih prometnih povezavah povzročajo zastoje večjega obsega, nezadovoljstvo voznikov in posredno gospodarsko škodo, - vožnja pod vplivom alkohola in v zadnjem času tudi pod vplivom drog (kar prinaša večje tveganje za nastanek hujših prometnih nesreč), - ob ugodnih vremenskih razmerah je nemalo dogodkov, piknikov, prireditev na prostem, koncertov, kjer se uživajo alkoholne pijače, - zato, zlasti če se odpravljate na daljšo pot, pot načrtujte, se pripravite na morebitne zastoje, na pot se odpravite spočiti, vozite v skladu z omejitvami, previdno in strpno.

Šaljivi prometni karakterji

V času dopustov, daljših poti, večje sproščenosti in gostejšega prometa z raznovrstnimi udeleženci se na cestah hitro pokažejo naše vsakdanje prometne razvade. Policisti se prometne varnosti ne lotevajo le z opozorili, ampak s pozivom k spremembi navad. S pomočjo šaljivih prometnih karakterjev, kot so moto gonzales, reaktivec in multipraktik, ki so jih razvili v ta namen, se lahko vsakdo vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu: ko zamujamo, ko hitimo, ko mislimo, da lahko med vožnjo uredimo še pol življenja, ko se na cesti počutimo preveč domače ali ko nas odnesejo glasba, telefon, družba ali samozavest.

Prometni karakter FOTO: PU Koper