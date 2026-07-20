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Kateri prometni karakter ste? Moto gonzales, reaktivec, multipraktik ...

Ljubljana , 20. 07. 2026 15.11 pred 20 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Prometni karakter

Statistični podatki PU Koper razkrivajo, da so meseci maj, junij in julij najbolj kritični na cestah. V tem obdobju se zgodi polovica vseh smrtnih nesreč, pri čemer so še posebej ogroženi vozniki motornih koles. S pomočjo šaljivih prometnih karakterjev, kot so moto gonzales, reaktivec in multipraktik, ki so jih razvili z namenom ozaveščanja, se lahko vsakdo vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu.

Prometna kampanja, s katero želijo policisti spreminjati prometne razvade v dobre prometne navade, te dni še vedno intenzivno poteka. Mnogi so že dali svojo #častnoprometno in se tako zavezali k spoštovanju cestnoprometnih predpisov.

Poletni meseci so z vidika prometne varnosti najbolj tvegani. Na območju PU Koper po številu prometnih nesreč s smrtnim izidom najbolj izstopajo meseci maj, junij in julij. V tem obdobju se zgodi približno polovica vseh smrtnih prometnih nesreč. V zadnjih dveh letih je v teh treh mesecih umrlo devet oseb, kar predstavlja polovico vseh smrtnih žrtev na območju PU Koper. Tudi letos smo prvo smrtno žrtev v prometu zabeležili maja. Med devetimi umrlimi je bilo kar pet voznikov oziroma potnikov na motornih kolesih.

Zastoji na cestah
Zastoji na cestah
FOTO: Aljoša Kravanja

Značilnosti prometne varnosti med poletjem:

- poletje tudi zaradi višjih temperatur ozračja pomembno vpliva na počutje in zbranost vseh udeležencev, povečana je gostota prometa, na cestah so raznolike kategorije udeležencev, na katere moramo biti posebej pozorni,

- zaradi ugodnih razmer na cestah vozniki velikokrat vozijo s hitrostmi, ki so višje od najvišjih dovoljenih,

- prometne nesreče na glavnih prometnih povezavah povzročajo zastoje večjega obsega, nezadovoljstvo voznikov in posredno gospodarsko škodo,

- vožnja pod vplivom alkohola in v zadnjem času tudi pod vplivom drog (kar prinaša večje tveganje za nastanek hujših prometnih nesreč),

- ob ugodnih vremenskih razmerah je nemalo dogodkov, piknikov, prireditev na prostem, koncertov, kjer se uživajo alkoholne pijače,

- zato, zlasti če se odpravljate na daljšo pot, pot načrtujte, se pripravite na morebitne zastoje, na pot se odpravite spočiti, vozite v skladu z omejitvami, previdno in strpno.

Šaljivi prometni karakterji

V času dopustov, daljših poti, večje sproščenosti in gostejšega prometa z raznovrstnimi udeleženci se na cestah hitro pokažejo naše vsakdanje prometne razvade. Policisti se prometne varnosti ne lotevajo le z opozorili, ampak s pozivom k spremembi navad. S pomočjo šaljivih prometnih karakterjev, kot so moto gonzales, reaktivec in multipraktik, ki so jih razvili v ta namen, se lahko vsakdo vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu: ko zamujamo, ko hitimo, ko mislimo, da lahko med vožnjo uredimo še pol življenja, ko se na cesti počutimo preveč domače ali ko nas odnesejo glasba, telefon, družba ali samozavest.

Prometni karakter
Prometni karakter
FOTO: PU Koper

Ob tej priložnosti policisti pozivajo vse, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade ter se z obljubo zavežejo, da bodo vsaj julija in še naprej na ta način pripomogli k boljši prometni varnosti. Prizadevanja policistov so podprli mnogi znani.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
20. 07. 2026 15.41
Čelavi điđey, ki prehiteva po desni!
Odgovori
+2
3 1
PEACEMAKER
20. 07. 2026 15.35
Han solo
Odgovori
+3
3 0
PEACEMAKER
20. 07. 2026 15.36
Tok sem ubit da mislim da starship furam
Odgovori
+3
3 0
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