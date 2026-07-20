Kateri prometni karakter ste? Moto gonzales, reaktivec, multipraktik ...

Prometna kampanja, s katero želijo policisti spreminjati prometne razvade v dobre prometne navade, te dni še vedno intenzivno poteka. Mnogi so že dali svojo #častnoprometno in se tako zavezali k spoštovanju cestnoprometnih predpisov.
Poletni meseci so z vidika prometne varnosti najbolj tvegani. Na območju PU Koper po številu prometnih nesreč s smrtnim izidom najbolj izstopajo meseci maj, junij in julij. V tem obdobju se zgodi približno polovica vseh smrtnih prometnih nesreč. V zadnjih dveh letih je v teh treh mesecih umrlo devet oseb, kar predstavlja polovico vseh smrtnih žrtev na območju PU Koper. Tudi letos smo prvo smrtno žrtev v prometu zabeležili maja. Med devetimi umrlimi je bilo kar pet voznikov oziroma potnikov na motornih kolesih.
Značilnosti prometne varnosti med poletjem:
- poletje tudi zaradi višjih temperatur ozračja pomembno vpliva na počutje in zbranost vseh udeležencev, povečana je gostota prometa, na cestah so raznolike kategorije udeležencev, na katere moramo biti posebej pozorni,
- zaradi ugodnih razmer na cestah vozniki velikokrat vozijo s hitrostmi, ki so višje od najvišjih dovoljenih,
- prometne nesreče na glavnih prometnih povezavah povzročajo zastoje večjega obsega, nezadovoljstvo voznikov in posredno gospodarsko škodo,
- vožnja pod vplivom alkohola in v zadnjem času tudi pod vplivom drog (kar prinaša večje tveganje za nastanek hujših prometnih nesreč),
- ob ugodnih vremenskih razmerah je nemalo dogodkov, piknikov, prireditev na prostem, koncertov, kjer se uživajo alkoholne pijače,
- zato, zlasti če se odpravljate na daljšo pot, pot načrtujte, se pripravite na morebitne zastoje, na pot se odpravite spočiti, vozite v skladu z omejitvami, previdno in strpno.
Šaljivi prometni karakterji
V času dopustov, daljših poti, večje sproščenosti in gostejšega prometa z raznovrstnimi udeleženci se na cestah hitro pokažejo naše vsakdanje prometne razvade. Policisti se prometne varnosti ne lotevajo le z opozorili, ampak s pozivom k spremembi navad. S pomočjo šaljivih prometnih karakterjev, kot so moto gonzales, reaktivec in multipraktik, ki so jih razvili v ta namen, se lahko vsakdo vsaj malo prepozna v svojem načinu vedenja v prometu: ko zamujamo, ko hitimo, ko mislimo, da lahko med vožnjo uredimo še pol življenja, ko se na cesti počutimo preveč domače ali ko nas odnesejo glasba, telefon, družba ali samozavest.
Ob tej priložnosti policisti pozivajo vse, da prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade ter se z obljubo zavežejo, da bodo vsaj julija in še naprej na ta način pripomogli k boljši prometni varnosti. Prizadevanja policistov so podprli mnogi znani.
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