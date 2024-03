Ste naleteli na medveda? 'Počasi se umaknite in nikoli ne tecite'

Da bi zmanjšali možnost napada in poškodb, na ministrstvu svetujejo, naj obiskovalci gozda nase opozarjajo, še posebej pri prehodu skozi gosto vegetacijo in na nepreglednem območju. "Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Če je daleč, se počasi umaknite in nikoli ne tecite," so zapisali.

"V izjemnih primerih lahko medved izvede t. i. lažni napad, pri katerem ne pride do fizičnega stika," so opisali. Kot so pojasnili, je namen prestrašiti obiskovalca. "V primeru napada se nikoli ne branite. Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami," so navedli.

Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov ne odlagajte v gozdu, v bližini planinskih koč ali v bližini gozdnega roba, še posebej ne v bližini naselij, ker to lahko privabi medveda. "Odpadke odlagajte v ustrezne medvedu nedostopne smetnjake ali jih odnesite s seboj," so med drugim še zapisali.

V okviru projekta upravljanja in varstva rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah so izdali zloženko o tem, kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda. Na voljo je na spletni strani tega projekta, so še spomnili na ministrstvu.