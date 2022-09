Ste naveličani lepljivih razkužil z neprijetnim vonjem in suhih rok?

KOLONJSKA VODA IN OSVEŽILNE BRISAČKE

Običajno imajo razkužila neprijeten vonj in koža na rokah postane suha. S prihajajočim zimskim obdobjem in mrazom pa se izsušenost rok še dodatno poslabša. Uporabite kolonjsko vodo kot dišeče in intenzivno sredstvo za čiščenje rok!

Roke si enostavno očistite s kolonjsko vodo, ki vsebuje 100 % naravna eterična olja, roke v trenutku odišavijo in 80 % alkohol, ki temeljito očisti vašo kožo. Roke ne samo, da bodo čiste, kolonjska voda jih ne izsuši in ne pustijo lepljivega, neprijetnega občutka na koži.

Kolonjska voda je bila prvič omenjena v Firencah v 16. stoletju pod imenom Aqua Mirabilis, čudežna voda. Tedaj naj bi namreč zdravila bolečine v želodcu, uporabljali so jo kot pomirjevalo, kot vodico za čiščenje zob in kot univerzalno dezinfekcijsko sredstvo. Od tu si dišavno zgodovino čudežne vode pripisujejo tako Nemci kot Francozi. Zadnji trdijo, da je leta 1729 italijanski emigrant in lekarnar v nemškem mestu Köln (ker je takrat mejil na Francijo, so ga imenovali Cologne) začel proizvajati čudežno vodo, ki jo je v čast svojega mesta poimenoval Eau de Cologne.

Atelier Rebul ponuja več kot 20 različnih vonjev kolonjskih vod, ki vsebujejo kakovostne in izvrstne sestavine iz celotnega sveta: sivko iz Francije, mandarine iz Bodruma, grenke pomaranče iz Italije, cvetove vrtnic iz Turčije, limonsko travo iz Tajske ter erguvan iz Španije. Novost letošnjega leta pa predstavlja ekskluzivna Japonska kolekcija, ki je bila navdihnjena z japonsko tradicijo parfumov in združena z evropskim znanjem o vonjih in elementih iz kulture dišav. Kolonjske vode najdete tudi v različnih militražah: 200 mL in manjša verzija 50 mL, ki je ravno prav velika, da jo vzamete s seboj in jo imate vedno pri sebi v torbici ali v nahrbtniku. Osvežilne brisačke s kolonjsko vodo. Nahajamo se v časih, kjer je higiena rok bolj pomembna kot kadarkoli prej, zato vam predstavljamo še en unikaten izdelek. To so osvežilne brisačke za takojšnjo temeljito očiščenje rok. Osvežilne brisačke najdete v paketu 10 brisačk v vonjih mandarine, zelenega čaja, bambusa, verbene in ingverja, grenivke ali Istanbula.

Uporabite kodo 20off in v spletni trgovini nakupujte kolonjske vode 20% ceneje – koda velja do 30.9.