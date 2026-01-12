Ste opazili nenavadne svetlobne pasove na nebu?

Pojav nastane ob nizkih temperaturah, ko so v zraku prisotni drobni ledeni kristali. Ti delujejo kot majhna ogledalca, na katerih se odbija svetloba uličnih svetilk, reflektorjev ali drugih virov svetlobe pri tleh, razlaga prognostik Rok Nosan.
Svetlobni stebri se najpogosteje pojavljajo, ko se temperature spustijo pod minus 10 stopinj Celzija. Takrat so namreč razmere za nastanek ledenih kristalov ugodnejše.
"Pomembna je tudi odsotnost vetra, saj mirno ozračje omogoča, da so ploščati ledeni kristali razporejeni vodoravno s tlemi ter v zraku lebdijo ali se zelo počasi spuščajo proti tlom. V takšni orientaciji svetlobo odbijajo navzgor in navzdol, kar ustvari značilne navpične svetlobne pasove," pojasni Nosan.
Pojav sicer ni omejen le na umetne vire svetlobe, saj se lahko pojavi tudi ob Soncu ali Luni. Ne glede na vir svetlobe pa je mehanizem nastanka v vseh primerih enak.
