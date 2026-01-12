Ste opazili nenavadne svetlobne pasove na nebu?

Pojav nastane ob nizkih temperaturah, ko so v zraku prisotni drobni ledeni kristali. Ti delujejo kot majhna ogledalca, na katerih se odbija svetloba uličnih svetilk, reflektorjev ali drugih virov svetlobe pri tleh, razlaga prognostik Rok Nosan.

Svetlobni stebri se najpogosteje pojavljajo, ko se temperature spustijo pod minus 10 stopinj Celzija. Takrat so namreč razmere za nastanek ledenih kristalov ugodnejše.