Ste opazovali mrk brez zaščite? Bodite pozorni na te znake

Po sredinem sončnem mrku očesni strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti neposrednega gledanja v Sonce brez ustrezne zaščite. Med značilnimi znaki poškodbe so zamegljen vid, temna ali slepa pega v središču vidnega polja ter povečana občutljivost za svetlobo. Ob zadnjem popolnem Sončevem mrku, ki je bil leta 1999 viden po Evropi, je zaradi opazovanja mrka vid izgubilo okoli 70 ljudi v Združenem kraljestvu, navaja BBC. Mnogi so v Sonce gledali manj kot minuto, pri tem pa niso vedeli, da si lahko poškodujejo oči.

Nevarnost predstavlja predvsem poškodba mrežnice, ki se nahaja na zadnji strani očesa. Močna svetloba in ultravijolično sevanje lahko povzročita tako imenovano sončno retinopatijo, pri kateri so poškodovane celice, odgovorne za oster centralni vid. Med mrkom je tveganje še posebej zahrbtno, saj je Sonce zaradi zakritosti z Luno videti manj bleščeče. Človek zato morda ne bo instinktivno odmaknil pogleda, čeprav se mrežnica že poškoduje. Ker ta nima bolečinskih receptorjev, poškodbe med nastajanjem običajno ne povzročajo bolečine, simptomi pa se lahko pojavijo šele nekaj ur pozneje.

Delni sončni mrk FOTO: Profimedia