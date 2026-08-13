Ste opazovali mrk brez zaščite? Bodite pozorni na te znake

Po sredinem sončnem mrku očesni strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti neposrednega gledanja v Sonce brez ustrezne zaščite. Med značilnimi znaki poškodbe so zamegljen vid, temna ali slepa pega v središču vidnega polja ter povečana občutljivost za svetlobo.
Ob zadnjem popolnem Sončevem mrku, ki je bil leta 1999 viden po Evropi, je zaradi opazovanja mrka vid izgubilo okoli 70 ljudi v Združenem kraljestvu, navaja BBC. Mnogi so v Sonce gledali manj kot minuto, pri tem pa niso vedeli, da si lahko poškodujejo oči.
Nevarnost predstavlja predvsem poškodba mrežnice, ki se nahaja na zadnji strani očesa. Močna svetloba in ultravijolično sevanje lahko povzročita tako imenovano sončno retinopatijo, pri kateri so poškodovane celice, odgovorne za oster centralni vid.
Med mrkom je tveganje še posebej zahrbtno, saj je Sonce zaradi zakritosti z Luno videti manj bleščeče. Človek zato morda ne bo instinktivno odmaknil pogleda, čeprav se mrežnica že poškoduje. Ker ta nima bolečinskih receptorjev, poškodbe med nastajanjem običajno ne povzročajo bolečine, simptomi pa se lahko pojavijo šele nekaj ur pozneje.
Med opozorilnimi znaki so poleg zamegljenega vida in temne pege v središču vidnega polja še bolečine v očeh, rdečica, občutek peska oziroma draženja, nenadne spremembe vida in povečana občutljivost na svetlobo.
Očesni kirurg Alexander Ionides iz londonske očesne bolnišnice Moorfields je za BBC svetoval, naj ljudje ob sumu na poškodbo čim prej poiščejo zdravniško pomoč. Očesni pregledi lahko vključujejo tudi slikanje mrežnice, s katerim lahko zdravniki ugotovijo morebitne znake sončne retinopatije.
Strokovnjaki so pred mrkom opozarjali, da za varno opazovanje niso dovolj običajna sončna očala. Uporabiti je treba posebej izdelana očala za opazovanje sončnega mrka, ki so namenjena zaščiti pred intenzivno svetlobo in ultravijoličnim sevanjem.
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