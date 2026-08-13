Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ste opazovali mrk brez zaščite? Bodite pozorni na te znake

London, 13. 08. 2026 17.01 pred 6 urami 2 min branja 14

Avtor:
L.M.
Opazovanje sončnega mrka v Nemčiji

Očesni strokovnjaki opozarjajo, da lahko neposredno gledanje v Sonce med mrkom povzroči trajne poškodbe mrežnice, tudi če izpostavljenost traja manj kot minuto. Znaki poškodbe se pogosto ne pojavijo takoj, zato je pomembno, da smo pozorni na spremembe vida.

Po sredinem sončnem mrku očesni strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti neposrednega gledanja v Sonce brez ustrezne zaščite. Med značilnimi znaki poškodbe so zamegljen vid, temna ali slepa pega v središču vidnega polja ter povečana občutljivost za svetlobo.

Ob zadnjem popolnem Sončevem mrku, ki je bil leta 1999 viden po Evropi, je zaradi opazovanja mrka vid izgubilo okoli 70 ljudi v Združenem kraljestvu, navaja BBC. Mnogi so v Sonce gledali manj kot minuto, pri tem pa niso vedeli, da si lahko poškodujejo oči.

Preberi še Čeprav se ne blešči, je nevarno, posledice lahko ostanejo za vse življenje

Nevarnost predstavlja predvsem poškodba mrežnice, ki se nahaja na zadnji strani očesa. Močna svetloba in ultravijolično sevanje lahko povzročita tako imenovano sončno retinopatijo, pri kateri so poškodovane celice, odgovorne za oster centralni vid.

Med mrkom je tveganje še posebej zahrbtno, saj je Sonce zaradi zakritosti z Luno videti manj bleščeče. Človek zato morda ne bo instinktivno odmaknil pogleda, čeprav se mrežnica že poškoduje. Ker ta nima bolečinskih receptorjev, poškodbe med nastajanjem običajno ne povzročajo bolečine, simptomi pa se lahko pojavijo šele nekaj ur pozneje.

Delni sončni mrk
Delni sončni mrk
FOTO: Profimedia

Med opozorilnimi znaki so poleg zamegljenega vida in temne pege v središču vidnega polja še bolečine v očeh, rdečica, občutek peska oziroma draženja, nenadne spremembe vida in povečana občutljivost na svetlobo.

Očesni kirurg Alexander Ionides iz londonske očesne bolnišnice Moorfields je za BBC svetoval, naj ljudje ob sumu na poškodbo čim prej poiščejo zdravniško pomoč. Očesni pregledi lahko vključujejo tudi slikanje mrežnice, s katerim lahko zdravniki ugotovijo morebitne znake sončne retinopatije.

Strokovnjaki so pred mrkom opozarjali, da za varno opazovanje niso dovolj običajna sončna očala. Uporabiti je treba posebej izdelana očala za opazovanje sončnega mrka, ki so namenjena zaščiti pred intenzivno svetlobo in ultravijoličnim sevanjem.

sončni mrk zdravje oči mrežnica sončna retinopatija varnostni ukrepi

Več kot 860.000 evrov za posledice uničujočega junijskega neurja

Za kopanje pri svetilniku v Izoli nič več zadržkov

Vizita.si Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
24ur.com Čeprav se ne blešči, je nevarno, posledice lahko ostanejo za vse življenje
24ur.com Vaš prvi korak do jasnega vida: Zakaj je očesni pregled ključnega pomena
Vizita.si Slovenski oftalmologi svarijo pred poškodbami vida med Sončevim mrkom
Vizita.si Sonce in oči: zakaj so UV-zaščitna očala pomembna za ohranjanje vida
Vizita.si Kaj se zgodi, če ne nosite sončnih očal?
24ur.com Težav z vidom bo vedno več – kako poskrbeti za svoje oči?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr Dre
13. 08. 2026 21.49
A še pomnimo kako je Trump kar tako gledal v mrk, pred leti.. Kakšen epski GENIJ.. Ni mu para..
Odgovori
0 0
Watcherman
13. 08. 2026 19.33
Same brihte phahaha.
Odgovori
+2
2 0
followme
13. 08. 2026 18.45
Mene bolijo ko vas gledam
Odgovori
+5
5 0
BSSistemTelaze
13. 08. 2026 18.44
A ni mal brezveze to nabijanje in pranje mozganov. Pa soncni pa soncni pa soncni mrk se bo zgodil. Ja soncni pa soncni in soncni se bo zgodil a ste si kupili zascitna ali ste nasli hrib kjer boste gledali🤦🤦🤦🤦totalno pranje,mendtem ko pa prave in nujne novice pa so skrite za temi komercalnimi kes novicami🤮🤮
Odgovori
+5
5 0
kryptix
13. 08. 2026 19.02
Sreča da je večina lenih...in ne hodijo v hribe gledat zahode ali vzhode. Ker je isti problem...ne blešči in zato je občutek da ne škodi.
Odgovori
+2
2 0
cekinar
13. 08. 2026 18.14
teh 20,30 minut kolko je pač trajal ta mrk sploh ni nekaj sporno ,če zreš v sonce z očmi brez kake zaščite,jaz včasih zrem tako v sonce po cel dan ,ker iščem morebitno ljubezen tam.
Odgovori
+1
2 1
Mio56
13. 08. 2026 18.06
tolk hobi varilcev, kot blo pa uceri izven delavnic v naravi pa je ze prou cudno blo videt!
Odgovori
+4
4 0
a res1
13. 08. 2026 17.45
Lunin mrk pa lahko opazujemo brez problema. Cel mesec.
Odgovori
+3
3 0
clox
13. 08. 2026 17.45
Kaj piše?
Odgovori
+3
3 0
ArkaMast
13. 08. 2026 17.41
A je še?
Odgovori
+3
3 0
boslo
13. 08. 2026 18.07
Ponoči bo...
Odgovori
+2
2 0
MatPaat
13. 08. 2026 17.32
Mrk? Kje?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Prešvicana posteljnina: kako se znebiti neprijetnega vonja
Prešvicana posteljnina: kako se znebiti neprijetnega vonja
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev
Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897