Ste ostali brez dobavitelja elektrike? Preklopite na Petrol!

Preklopite na Petrol Elektriko v akcijski ponudbi za nove odjemalce

V Petrolu so z nami že več kot 75 let, zaupa pa jim več kot 93.000 gospodinjskih in poslovnih odjemalcev. Zato kljub burnemu dogajanju na trgu ostajajo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom. Z učinkovitim nabavnim procesom so pri Petrol Elektriki uspeli zagotoviti konkurenčne cene energentov tudi za leto 2022, še dodajajo.

Tako lahko nove odjemalce, ki se jim bodo pridružili do konca decembra 2021, pozdravijo s 5 % popusta na redno ceno električne energije (ne veste, kaj mislijo s tem? Preverite, kako je sestavljen račun za elektriko!), ki bo zagotovljeno vaša kar 12 mesecev.