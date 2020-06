Ste prejeli čudno elektronsko sporočilo od Abanke? Gre za poskus kraje podatkov

Pri SI-CERT so prejeli več prijav glede poskusa kraje uporabniškega imena in gesla za dostop do Abanet spletnega bančništva. Gre za poskus phishing kraje podatkov, opozarjajo pri Varni na internetu.

Pri SI-CERT opozarjajo na poskus kraje uporabniškega imena in gesla za dostop do Abanet spletnega bančništva."Želijo tudi vpis SMS-žetona, nato usmeritev na uradno Abanka stran. Previdno, vedno preverite, kam zares peljejo povezave," so zapisali na Twitterjevem profilu.