Ste prejeli e-mail za obnovo naročnine, pa niste naročeni?

Cilj tovrstnih goljufij je vzpostavitev kontakta prek telefonske številke, ki je v besedilu močno poudarjena. Z drugimi besedami, od nas želijo, da jih pokličemo in z njimi ne komuniciramo kako drugače, denimo jim odgovorimo na sporočilo.

Predstavniki programa Varni na Internetu, ki ga izvaja Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, so opazili porast omenjene lažne elektronske pošte. Prevara z obnovo naročnine je znane tudi pod angleškim izrazom 'subscription renewal scam' ali tudi kot 'Norton refund scam' – po imenu podjetja, ki se največkrat uporablja kot izgovor za obnovo naročnine, so pojasnili.

Elektronsko pošto po navadi pošiljajo množici naslovnikov iz generičnih naslovov ponudnikov brezplačnih storitev elektronske pošte. Uporabnika praviloma ne naslavljajo osebno, da bi bilo videti, kot da pošiljatelji dejansko vedo, da gre za naročnika storitev, so razložili pri Varni na Internetu.

Podobno kot pri prevari Microsoftove tehnične pomoči

Po njihovih besedah je od tu naprej potek prevare podoben goljufiji z lažno tehnično pomočjo za Microsoft. Lažni klicni agent – praviloma gre za dobro organizirane klicne centre v Indiji, zato sogovornik govori angleško z močnim naglasom – nas na različne načine skušajo prepričati, da nam bodo 'že vplačana sredstva' brez težav povrnili. Vodijo nas tudi po različnih lažnih straneh, ki naj bi bile potrebne za preklic naročnine. Na koncu od nas zahtevajo številko kreditne kartice, kamor naj bi nakazali denar. "Žrtvi ponudijo tudi možnost, da v njenem imenu v spletni banki uredijo preklic naročnine, pri čemer od nje zahtevajo namestitev aplikacije za oddaljen dostop do računalnika in telefona. Če žrtev goljufom omogoči tak dostop, ji lahko v celoti izpraznijo bančni račun," so ponovno opozorili pri Varni na Internetu.