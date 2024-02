Ste prejeli vabilo Europola in Policije? Izbrišite ga

Tokrat so na goljufe opozorili pomurski policisti. Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, policisti svetujejo, da se nanj ne odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala, pošiljatelja pa blokirate.

Že decembra lani je Policija opozorila, da so tovrstna elektronska sporočila v zadnjem obdobju zelo pogosta, pri čemer pa spletni goljufi z uporabo imen in simbolov javnih institucij želijo vzpodbuditi strah in s tem večji odziv prejemnikov, z namenom vzpostavitve kontakta ter v nadaljevanju tudi finančnega oškodovanja.

Lažno elektronsko sporočilo Policije in Europola

Kot pojasnjujejo na spletnem portalu Varni na internetu, so taka elektronska sporočila poslana na veliko število naključnih naslovov. Cilj goljufov je najti nekaj posameznikov, ki jih bodo navedbe dovolj prestrašile, da bodo sporočilo vzeli za legitimno in odgovorili nanj, čeprav so vse navedbe povsem izmišljene, sporočilo pa se lahko obravnava kot vsako drugo neželeno pošto (spam).

"Ne odpirajte priponk in ne klikajte na morebitne povezave v njih. Ne odgovarjajte na elektronsko pošto in ne vzpostavljajte stika z goljufi ter ne nakazujte denarja. Elektronsko sporočilo označite kot vsiljeno pošto oziroma ga preprosto izbrišite," svetujejo.

In če goljufom odgovorite na obtožbe? Scenarij je v nadaljevanju precej pričakovan: goljufi v novem sporočilu ponovijo svoje grožnje in opozorila o sodnem pregonu, vendar pa vam tokrat ponudijo možnost rešitve situacije s plačilom globe, s čemer naj bi se sodni postopki proti nam v celoti ustavili. Znesek globe znaša od nekaj sto do nekaj tisoč evrov. Če niste pripravljen plačati, vam v naslednjih dneh pošljejo še nekaj dodatnih grozilnih sporočil.

Če ste že nakazali denar in šele kasneje ugotovili, da gre za prevaro, takoj kontaktirajte svojo banko in podajte reklamacijo. Oškodovanje prijavite na Policijo.