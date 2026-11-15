Ste prejeli nepredvideni klic iz tujine? 'Klica ne vračajte'

Kot so nam povedali na Generalni policijski upravi, se največ prijavljenih primerov tovrstnih goljufij nanaša na klice, pri katerih storilci posameznika z lažnim prikazovanjem obstoja sredstev in ustvarjenega dobička na domnevnem trgovalnem računu spravijo v zmoto. Goljufi osebo pod pretvezo pomoči pri izplačilu sredstev pripravijo do posredovanja osebnih in bančnih podatkov ter omogočanja oddaljenega dostopa do računalnika ali telefona. "Tako pridobljen dostop in podatke nato zlorabijo za vstop v spletno oziroma mobilno banko in izvedbo nepooblaščenih transakcij, pri čemer lahko oškodovancu odtujijo tudi vsa razpoložljiva sredstva na bančnem računu," so nam povedali.

Telefonski klic FOTO: Shutterstock

Ob tem pa storilci, da bi prepričali svoje potencialne žrtve, posežejo po različnih taktikah. Lahko se na primer predstavljajo kot bančni uslužbenci, ponudniki tehnične podpore ali predstavniki različnih institucij, tudi policije. "S prepričljivimi pojasnili o domnevno ogroženem denarju ali napaki na računalniku skušajo posameznika pripraviti do ravnanja po njihovih navodilih," opozarjajo na policiji. Pri tem pa lahko ponaredijo prikaz klicne številke, zato izpisana številka oziroma mednarodna predpona ni zanesljiv podatek o dejanskem izvoru klica.

Kje se 'skriva' nevarnost?

Sam sprejem običajnega telefonskega klica goljufom sicer ne omogoči dostopa do telefona, bančnega računa ali podatkov na napravi. Klicatelj skuša potencialno žrtev v nadaljevanju prepričati v namestitev aplikacije. Nevarnost tako predstavlja predvsem nadaljnji pogovor, saj storilci s pritiskom, zavajanjem ali obljubami dosežejo, da posameznik ravna po njihovih navodilih.

Klici iz tujine FOTO: 24ur.com

Če je uporabnik v Sloveniji, mu sprejem običajnega dohodnega klica iz tujine praviloma tudi ne povzroči dodatnih stroškov. Pri kratkih klicih, ki se hitro prekinejo, pa je lahko namen predvsem spodbuditi povratni klic na številko, pri kateri nastanejo visoki stroški.

'Ne vračajte klicev, ne posredujte podatkov ...'