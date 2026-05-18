Ste prejeli SMS o prekršku in kazni? 'Ne odzivajte se in ga izbrišite'

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-Cert vse od 14. maja beleži izredno obsežen phishing napad prek lažnih SMS- in iMessage-sporočil. Do vključno nedelje so storilci v napadu uporabili 41 različnih URL-naslovov, vsakega na unikatni domeni, ki so jo na novo registrirali. "Napad je v več elementih zelo podoben napadu, ki smo ga obravnavali v sredini decembra 2025," so dodali. Sporočila, ki so jih prejeli številni, prihajajo iz tujih telefonskih številk, prejemnike pa nagovarjajo v imenu slovenske policije ali ministrstva za notranje zadeve pod krinko plačila kazni za prometni prekršek. Na lažna sporočila opozarja tudi Policija, ki ob tem poudarja, da kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obveščajo prek SMS-sporočil.

Phishing SMS-sporočila Policija.si

"Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da bi se prejemniki prijavili na lažne spletne strani, na lažne račune nakazali določene denarne zneske ali storilcem posredovali osebne oziroma bančne podatke," pravijo in poudarjajo, da se lahko na ta način zgodi oškodovanje prejemnikov sporočil. Prav slednje je cilj tudi zadnjega phishing napada. Lažna sporočila o prekršku in kazni namreč prejemnike vodijo na spletne strani, ki zahtevajo vpis registrske številke. "Ne glede na to, katero številko vpišete, vam spletna stran javi, da je bilo vaše vozilo posneto pri cestno-prometnem prekršku in da morate plačati kazen v višini 39 evrov," navajajo pri SI-Certu.

Proces kraje podatkov bančne kartice preko phishing napada FOTO: SI-CERT

Za plačilo kazni je treba vpisati podatke o plačilni kartici, napadalci pa nato te podatke nemudoma zlorabijo za nakupe v večjih zneskih na različnih spletnih straneh. Policija prejemnikom takšnih sporočil svetuje, da se nanje ne odzivajo, da na povezavah oz. spletnih straneh ne vpisujejo osebnih ali bančnih podatkov ter da sporočilo izbrišejo. Če je do oškodovanja že prišlo, pa naj oškodovanci zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali prek elektronskega obrazca za e-prijavo kaznivega dejanja.