Slovenija

Ste prejeli SMS o prekršku in kazni? 'Ne odzivajte se in ga izbrišite'

Ljubljana, 18. 05. 2026 15.22 pred 1 uro 2 min branja 5

M.P.
Fišing

Ste tudi vi prejeli SMS-sporočilo s strani "slovenske prometne policije" oz. "Centra za upravljanje cestnega prometa RS", ki od vas zahteva vpis podatkov na priloženi spletni strani? "Gre za lažna sporočila, katerih pošiljatelj ni slovenska policija," opozarja Policija. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost vse od minulega tedna zaznava izredno obsežen phishing napad prek lažnih SMS- in iMessage-sporočil.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-Cert vse od 14. maja beleži izredno obsežen phishing napad prek lažnih SMS- in iMessage-sporočil. Do vključno nedelje so storilci v napadu uporabili 41 različnih URL-naslovov, vsakega na unikatni domeni, ki so jo na novo registrirali. "Napad je v več elementih zelo podoben napadu, ki smo ga obravnavali v sredini decembra 2025," so dodali.

Sporočila, ki so jih prejeli številni, prihajajo iz tujih telefonskih številk, prejemnike pa nagovarjajo v imenu slovenske policije ali ministrstva za notranje zadeve pod krinko plačila kazni za prometni prekršek. Na lažna sporočila opozarja tudi Policija, ki ob tem poudarja, da kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obveščajo prek SMS-sporočil.

"Tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da bi se prejemniki prijavili na lažne spletne strani, na lažne račune nakazali določene denarne zneske ali storilcem posredovali osebne oziroma bančne podatke," pravijo in poudarjajo, da se lahko na ta način zgodi oškodovanje prejemnikov sporočil.

Prav slednje je cilj tudi zadnjega phishing napada. Lažna sporočila o prekršku in kazni namreč prejemnike vodijo na spletne strani, ki zahtevajo vpis registrske številke. "Ne glede na to, katero številko vpišete, vam spletna stran javi, da je bilo vaše vozilo posneto pri cestno-prometnem prekršku in da morate plačati kazen v višini 39 evrov," navajajo pri SI-Certu.

Proces kraje podatkov bančne kartice preko phishing napada
FOTO: SI-CERT

Za plačilo kazni je treba vpisati podatke o plačilni kartici, napadalci pa nato te podatke nemudoma zlorabijo za nakupe v večjih zneskih na različnih spletnih straneh.

Policija prejemnikom takšnih sporočil svetuje, da se nanje ne odzivajo, da na povezavah oz. spletnih straneh ne vpisujejo osebnih ali bančnih podatkov ter da sporočilo izbrišejo. Če je do oškodovanja že prišlo, pa naj oškodovanci zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali prek elektronskega obrazca za e-prijavo kaznivega dejanja.

Uporabniki, ki so odprli povezavo in vnesli podatke bančne kartice, naj ob tem tudi čim prej kontaktirajo svojo banko in upoštevajo njihova navodila.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost pa dodaja, da lahko uporabniki takšno sporočilo prijavijo na SI-Cert. Posnetek zaslona, na katerem je razviden spletni naslov, naj pošljejo na elektronski naslov cert@cert.si, center pa bo nato z različnimi ukrepi poskrbel za blokado te lažne spletne strani.

KOMENTARJI5

LevoDesniPles
18. 05. 2026 18.00
to baje pošiljajo člani perutnićarjevega golobnjaka da si zavarujejo prihodnost XD
Pedro Lopez
18. 05. 2026 17.59
Dobil danes in takoj izbrisal. Ne vem, kako lahko nekdo nasede taki bedariji.
Brus1234
18. 05. 2026 17.45
Če ste dobili tak SMS, denar raje nakažite na Društvo prijateljev mladine, se vam prekršek isto izbriše, edino nekaj dobrega boste naredili.
mackon08
18. 05. 2026 17.10
Če sj zabit boš plačal, druge razlage ni.
flojdi
18. 05. 2026 16.48
Nisem. Ker nimam avta. In ne delam prekrskov.in ne klikam na skoraj nic.tudi na piskotke ne.
