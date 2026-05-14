Ste prejeli SMS o prometnem prekršku? Gre za lažna sporočila

SMS-sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke, opozarjajo na policiji. Poudarjajo, da slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča prek SMS-sporočil.
"Tovrstna lažna SMS-sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil," opozarjajo javnost.
Kaj svetujejo?
Če prejmete takšno sporočilo, se nanj ne odzovite in na ponujena spletna mesta ne vpisujte nobenih osebnih ali bančnih podatkov. SMS-obvestilo izbrišite. "Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko prek e-naznanila kaznivega dejanja," sporočajo z Generalne policijske uprave.
