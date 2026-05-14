Ste prejeli SMS o prometnem prekršku? Gre za lažna sporočila

SMS-sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke, opozarjajo na policiji. Poudarjajo, da slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča prek SMS-sporočil.

"Tovrstna lažna SMS-sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil," opozarjajo javnost.