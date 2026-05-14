Slovenija

Ste prejeli SMS o prometnem prekršku? Gre za lažna sporočila

Ljubljana , 14. 05. 2026 20.46 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Primer lažnega SMS sporočila

Policija opozarja, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS-sporočila, v katerih jih domnevno "slovenska prometna policija" obvešča o storjenem prometnem prekršku. V sporočilu je tudi povezava na določeno spletno stran, ki od uporabnika zahteva osebne in bančne podatke. Gre za lažna SMS-sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. O storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni prek SMS-sporočil, pojasnjujejo.

SMS-sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke, opozarjajo na policiji. Poudarjajo, da slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča prek SMS-sporočil.

"Tovrstna lažna SMS-sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil," opozarjajo javnost.

Kaj svetujejo?

Če prejmete takšno sporočilo, se nanj ne odzovite in na ponujena spletna mesta ne vpisujte nobenih osebnih ali bančnih podatkov. SMS-obvestilo izbrišite. "Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko prek e-naznanila kaznivega dejanja," sporočajo z Generalne policijske uprave.

policija SMS prevara prometni prekršek spletna goljufija varnost

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Chrome
14. 05. 2026 21.09
Kdor se ujame na +63 (filipine), se ni zastonj 🤣. Tudi neumnost ima svojo ceno 😁.
Odgovori
0 0
proofreader
14. 05. 2026 21.06
Zakaj mobilni operaterji tega ne blokirajo?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
