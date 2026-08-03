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Ste prejeli sporočilo Slovenskih železnic? Previdno, morda je prevara

Ljubljana, 03. 08. 2026 15.42 pred 30 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Primer lažnega sporočila

Slovenske železnice opozarjajo na lažna sporočila, ki ne prihajajo iz družbe SŽ - Potniški promet. Pozivajo k previdnosti, saj prevaranti poskušajo pridobiti osebne ali bančne podatke s klikom na povezavo, ki vodi na potencialno zlonamerno spletno stran.

Sedež Slovenskih železnic
Sedež Slovenskih železnic
FOTO: Luka Kotnik

Iz Slovenskih železnic so sporočili, da se pojavljajo lažna sporočila, ki jih neznani pošiljatelj pošilja v imenu družbe SŽ – Potniški promet. "V sporočilih prejemnike nagovarja h kliku na spletno povezavo, ki vodi na potencialno zlonamerno spletno stran," so zapisali.

Zato so opozorili, da družba SŽ – Potniški promet teh sporočil ne pošilja in da so lažna. Prejemnikom zato svetujejo, da se nanje ne odzivajo, ne klikajo na priložene spletne povezave, na spletnih mestih ne vpisujejo osebnih ali bančnih podatkov ter sporočilo izbrišejo.

Primer lažnega sporočila
Primer lažnega sporočila
FOTO: Slovenske železnice

"Poudarjamo, da potnikov nikoli ne obveščamo na tovrsten način, jih ne napotujemo na zunanje spletne strani ter od njih ne zahtevamo posredovanja osebnih ali bančnih podatkov," so še dodali. Zato potnike pozivajo, naj vse informacije o njihovih storitvah preverjajo izključno prek uradnih komunikacijskih kanalov skupine Slovenske železnice oziroma družbe SŽ – Potniški promet.

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