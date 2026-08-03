Ste prejeli sporočilo Slovenskih železnic? Previdno, morda je prevara

Iz Slovenskih železnic so sporočili, da se pojavljajo lažna sporočila, ki jih neznani pošiljatelj pošilja v imenu družbe SŽ – Potniški promet. "V sporočilih prejemnike nagovarja h kliku na spletno povezavo, ki vodi na potencialno zlonamerno spletno stran," so zapisali.

Zato so opozorili, da družba SŽ – Potniški promet teh sporočil ne pošilja in da so lažna. Prejemnikom zato svetujejo, da se nanje ne odzivajo, ne klikajo na priložene spletne povezave, na spletnih mestih ne vpisujejo osebnih ali bančnih podatkov ter sporočilo izbrišejo.