Ste prepričani, da ne živite na poplavnih območjih?

Od osme ure v četrtek zvečer pa do osme ure v petek zjutraj je ponekod padlo prek 200 milimetrov dežja. Skozi celotno tridnevno obdobje pa je ponekod po državi zapadlo krepko prek 300 milimetrov dežja. "Opisana vremenska situacija je za sredino poletja nenavadna, bolj je značilna za jesensko oziroma zimsko obdobje, ko temperatura površja sredozemskega morja ni več tako visoka, kot je v avgustu," so v poročilu zapisali pri Agenciji za okolje (ARSO).

Kaj nam sploh še lahko povedo poplavni zemljevidi?

Hiter pogled na opozorilno karto poplav oziroma poplavnih območij, vrisanih v Atlasu voda, s katerim upravlja ARSO, ponazarja tri stopnje poplavnih območij. To so pogoste poplave, redke poplave in območja zelo redkih (katastrofalnih) poplav. Reke Meža, Suhadolnica, Savinja, Lučnica, Dreta, Nevljica, Pšata, Sava, Sora, Kamniška Bistrica, Šujica, Mostnica, Kokra so dosegle rekordne pretoke, posledično so bile katastrofalne tudi poplave. S tem pa so omenjene reke poplavile območja, ki jih na več mestih niso predvidevali niti najbolj črni scenariji v opozorilni karti poplav.