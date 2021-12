Ste preverili ali vam pripada božičnica?

Nagrada za poslovno uspešnost se pogosto pogovorno imenuje tudi božičnica oz. 13. plača. Delodajalec božičnico izplača svojim zaposlenim, v kolikor ga k temu zavezuje kolektivna pogodba, individualna pogodba o zaposlitvi ali v kolikor je tako opredelil v internem aktu oz. pravilniku.

Komu pripada božičnica? Božičnica pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba, ali če je to določil delodajalec sam v svojem internem aktu. V kolikor za delodajalca ne velja nobena kolektivna pogodba, ali kolektivna pogodba, ki za delodajalca velja, ne določa izplačila božičnice, lahko delodajalec, ki to želi, izplačilo božičnice določi sam v internem aktu. Merila za izplačilo božičnice morajo biti določena v kolektivni pogodbi, oz. v kolikor le-ta tega ne določa, v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni. Kriteriji za izplačilo božičnice morajo tako biti delavcem znani. Prav tako je pomembno, da morajo imeti prav vsi delavci pri delodajalcu možnost te kriterije doseči. Kakšna je višina božičnice? Višino božičnice, kot omenjeno, v večini določajo posamezne kolektivne pogodbe. V ostalih primerih višina izplačila božičnice ni določena oz. jo določi delodajalec. Pri tem ni nujno, da je vsem delavcem izplačana božičnica v enaki višini in se lahko razlikuje glede na kriterije, ki jih posamezen delavec dosega.

icon-expand

A na koga se obrniti, če božičnice ne dobite izplačane, pa bi jo morali? Za tovrstne primere poskrbi ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Zavarovanje morate skleniti preden nastopijo težave in ARAG bo plačal visoke odvetniške in sodne stroške namesto vas! Zato ne odlašaj in se zavaruj za prihodnje že DANES.

icon-expand

Zaposleni v slovenskem podjetju ni dobil izplačane božičnice in je zahteval in dosegel uveljavitev svojih pravic na sodišču brezplačno. Sklenjeno je namreč imel zavarovanje pravne zaščite. Če ne bi imel zavarovanja, bi si težko privoščil odvetnika in tako uveljavljal svoje pravice. Pomislite na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika na delovnem mestu. Lahko se zgodi, da vam delodajalec neupravičeno zniža plačo, vas neupravičeno odpusti, vam ne izplača regresa ali plače, vam ne plačuje prispevkov, izvaja mobing? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali? Tudi v Sloveniji si lahko privoščite zavarovanje ARAG, ki vam krije visoke odvetniške in sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. Edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji je mednarodno priznana nemška zavarovalnica ARAG.

icon-expand

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in enostaven! Kliknite TUKAJ! Pomislite na vse situacije, ko ste vi ali vaši bližnji potrebovali odvetnika. Poleg varnosti, ki vam jo ponuja ARAG zavarovanje v vseh teh primerih, pa v njegov prid govorijo še naslednja dejstva: - sodni in odvetniški stroški so lahko zelo visoki (takse, stroški prič, izvedencev); - tudi če primer na sodišču izgubite, krijemo vaše in stroške nasprotne strani; - mesečna premija je minimalna, zavarovanje pa velja za vse družinske člane ali posameznika; - zavarovanje vključuje tudi en brezplačen posvet pri odvetniku mesečno; - zavarovanje velja v celotni Evropi - postopek sklenitve je hiter in enostaven, preprosto klikni TUKAJ.

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in izvensodnih postopkov oziroma povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: - odvetniške stroške, - stroške od sodišča imenovanih izvedencev, - stroške prič in tolmačev, - dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...), - sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino, - polog varščine do 100.000 EUR, - potne stroške za sojenje v tujini, - stroške izvensodnih poravnav, mediacij, - s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih. Že od 8,99 EUR/mesec/osebo

Kljub temu da pravni spori ne izbirajo med ljudmi, še vedno veliko število slovenk in slovencev nima sklenjenega zavarovanja pravne zaščite.

icon-expand

Razlogi, zakaj ljudje še nimajo zavarovanja pravne zaščite: Nisem konfliktna oseba in zaradi tega zavarovanja pravne zaščite ne potrebujem Tudi najbolj miroljubna in nekonfliktni osebi si ni potrebno vsega dovoliti oziroma se z vsem sprijazniti. Dovolj je že prometna nesreča in z njo povezano uveljavljanje svojih pravic, ko na primer želite pravično izplačilo odškodnine od povzročiteljeve zavarovalnice. V večini primerov namreč ne moremo izbirati ali se želimo vplesti v sodni postopek ali ne, ker se o tem odločajo drugi in ne mi. Na žalost, v večini primerov o tem ne odločamo sami. Ne želimo pa si svojih pravnih zadev prepustiti naključju. Zavarovanje pravne zaščite nam namreč zagotavlja tudi varstvo pred neupravičenimi zahtevki tretjih oseb, brez, da bi mi sami nosili stroške. Varčujem in si lahko sam krijem stroške postopka, brez, da bi sklenil zavarovanje Pogosto so ti stroški podcenjeni. Tudi pri manjših, obrobnih sporih lahko ti stroški poskočijo zaradi sodnih taks, ter plačila cenilcev, izvedencev ter prič. Pri sporih v katere so vpletena podjetja, pa lahko ti stroški ogrozijo celo obstoj podjetja. Zavarovanje pravne zaščite je zame predrago, nočem si ga privoščiti. Če se zaradi varčevanja odrečete zavarovanju pravne zaščite, zagotovo varčujete na napačni strani, saj morate v primeru, da boste rabili pravno pomoč, odvetniške in sodne stroške plačati sami. Našim strankam namreč o teh stroških ni potrebno skrbeti. V skladu z zavarovalno pogodbo jih namreč prevzamemo – krijemo mi. Vaša edina naloga je, da zavarovanje prilagodite svojim potrebam, z drugimi besedami povedano, da plačate premijo dejansko samo za kritja, ki jih potrebujete. Osebno, kot je osebno vaše življenje Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza. Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj. Nepremičnine Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Promet Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo, ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni. PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ

icon-expand

Postanite tudi vi eden izmed več kot 10 milijonov zavarovancev mednarodno priznane zavarovalnice ARAG, ki vam plača vse odvetniške in sodne stroške in je edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji. Že od 8,99 EUR mesečno lahko sedaj s klikom TUKAJ zavarujete vas ali vašo družino.

icon-expand