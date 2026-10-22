Ste prevoz odpovedali pravočasno? Lahko vam pripada 90 odstotkov denarja

Pri vnaprej rezerviranih prevozih, na primer pri prevozih do letališč, se lahko zgodi, da mora potrošnik zaradi nepredvidenih okoliščin odpovedati rezervacijo. Kaj lahko stori, če ponudnik kljub zgodnji odpovedi zavrne vračilo denarja ali namesto tega ponudi zgolj dobropis za prihodnji prevoz?

Najmanj eno uro pred odhodom pri domačem in najmanj štiri ure pri mednarodnem

Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu določa, da lahko potnik odstopi od prevozne pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja, ne da bi mu bilo treba navesti poseben razlog za odstop. "Za uveljavljanje pravice do vračila prevoznine mora potnik od prevozne pogodbe odstopiti pravočasno, in sicer najmanj eno uro pred odhodom pri domačem prevozu oziroma najmanj štiri ure pred odhodom pri mednarodnem prevozu. Če potnik od pogodbe odstopi pravočasno, mu mora prevoznik vrniti prevoznino, pri čemer sme obdržati največ 10 odstotkov," so sporočili iz ZPS. Gre za zakonsko določbo, ki je v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati, so še dodali.

Nadomestilo za posredovanje

Pri rezervaciji prevozov mora biti potrošnik pozoren, s kom sklepa pogodbo, opozarjajo v ZPS. "Nekateri ponudniki namreč nastopajo zgolj kot posredniki med potrošnikom in prevoznikom. Ob odpovedi rezervacije lahko zato zatrjujejo, da celoten plačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno posredniško storitev in ne prevoznine," navajajo. Zadržanje plačila je lahko upravičeno, če gre za veljavno dogovorjeno plačilo za dejansko opravljeno posredniško storitev. Vendar zgolj opredelitev celotnega plačila kot nadomestila za posredovanje v primeru odstopa od pogodbe še ne pomeni, da je njegovo zadržanje zakonito. Takšna ureditev bi namreč lahko pomenila obid zakonskih določb o vračilu prevoznine ali uporabo nepoštenega pogodbenega pogoja, ki je v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov prepovedan. "Vprašljivo je lahko predvsem zadržanje nesorazmerno visokega zneska glede na obseg dejansko opravljene storitve," so še dodali.

Go Opti prevozi FOTO: Bobo

Odpoved leta ne pomeni samodejne pravice do brezplačnega prevoza

"Če ste prevoz do letališča ali z njega rezervirali ločeno od letalske vozovnice, odpoved leta praviloma ne pomeni samodejne pravice do brezplačne odpovedi cestnega prevoza," opozarjajo v ZPS. Gre namreč za dve ločeni pogodbi, zato odpoved ene praviloma ne vpliva na veljavnost druge, pojasnjujejo. "Čeprav odpoved leta ne vpliva na veljavnost ločeno sklenjene prevozne pogodbe, to ne pomeni, da ostanete brez možnosti vračila. Uveljavljate lahko pravico odstopa od pogodbe. Če od pogodbe odstopite pravočasno, ste upravičeni do vračila najmanj 90 odstotkov prevoznine, ne glede na razlog, zaradi katerega odstopate," so še sporočili iz ZPS.

Praktični primer