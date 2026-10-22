Ste prevoz odpovedali pravočasno? Lahko vam pripada 90 odstotkov denarja

Pri vnaprej rezerviranih prevozih, na primer pri prevozih do letališč, se lahko zgodi, da mora potrošnik zaradi nepredvidenih okoliščin odpovedati rezervacijo. Kaj lahko stori, če ponudnik kljub zgodnji odpovedi zavrne vračilo denarja ali namesto tega ponudi zgolj dobropis za prihodnji prevoz?
Najmanj eno uro pred odhodom pri domačem in najmanj štiri ure pri mednarodnem
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu določa, da lahko potnik odstopi od prevozne pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja, ne da bi mu bilo treba navesti poseben razlog za odstop.
"Za uveljavljanje pravice do vračila prevoznine mora potnik od prevozne pogodbe odstopiti pravočasno, in sicer najmanj eno uro pred odhodom pri domačem prevozu oziroma najmanj štiri ure pred odhodom pri mednarodnem prevozu. Če potnik od pogodbe odstopi pravočasno, mu mora prevoznik vrniti prevoznino, pri čemer sme obdržati največ 10 odstotkov," so sporočili iz ZPS.
Gre za zakonsko določbo, ki je v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati, so še dodali.
Nadomestilo za posredovanje
Pri rezervaciji prevozov mora biti potrošnik pozoren, s kom sklepa pogodbo, opozarjajo v ZPS. "Nekateri ponudniki namreč nastopajo zgolj kot posredniki med potrošnikom in prevoznikom. Ob odpovedi rezervacije lahko zato zatrjujejo, da celoten plačani znesek predstavlja nadomestilo za že opravljeno posredniško storitev in ne prevoznine," navajajo.
Zadržanje plačila je lahko upravičeno, če gre za veljavno dogovorjeno plačilo za dejansko opravljeno posredniško storitev. Vendar zgolj opredelitev celotnega plačila kot nadomestila za posredovanje v primeru odstopa od pogodbe še ne pomeni, da je njegovo zadržanje zakonito. Takšna ureditev bi namreč lahko pomenila obid zakonskih določb o vračilu prevoznine ali uporabo nepoštenega pogodbenega pogoja, ki je v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov prepovedan. "Vprašljivo je lahko predvsem zadržanje nesorazmerno visokega zneska glede na obseg dejansko opravljene storitve," so še dodali.
Odpoved leta ne pomeni samodejne pravice do brezplačnega prevoza
"Če ste prevoz do letališča ali z njega rezervirali ločeno od letalske vozovnice, odpoved leta praviloma ne pomeni samodejne pravice do brezplačne odpovedi cestnega prevoza," opozarjajo v ZPS. Gre namreč za dve ločeni pogodbi, zato odpoved ene praviloma ne vpliva na veljavnost druge, pojasnjujejo.
"Čeprav odpoved leta ne vpliva na veljavnost ločeno sklenjene prevozne pogodbe, to ne pomeni, da ostanete brez možnosti vračila. Uveljavljate lahko pravico odstopa od pogodbe. Če od pogodbe odstopite pravočasno, ste upravičeni do vračila najmanj 90 odstotkov prevoznine, ne glede na razlog, zaradi katerega odstopate," so še sporočili iz ZPS.
Praktični primer
Na ZPS za boljšo predstavo navajajo tudi praktični primer, ko potrošnik zaradi odpovedanega leta dva tedna pred odhodom odpove tudi rezervirani prevoz z letališča, ponudnik pa mu zavrne vračilo denarja in ponudi le dobropis v višini polovice plačanega zneska. Ali je takšno ravnanje zakonito? Če je potnik sklenil prevozno pogodbo, za katero se uporablja slovensko pravo, je upravičen do vračila najmanj 90 odstotkov prevoznine. Ponudnik zato ne sme neupravičeno omejiti višine vračila in namesto denarnega vračila ponuditi zgolj dobropisa. Razlog za odstop od prevozne pogodbe pri tem ni pomemben, saj potniku za odstop ni treba navesti posebnega razloga.
Če pa je potrošnik sklenil pogodbo o posredovanju, je treba preveriti, ali je zadržani znesek upravičeno plačilo za opravljeno storitev oziroma ali takšno določilo predstavlja nepošten pogodbeni pogoj. Presoja je odvisna od konkretnih okoliščin primera in vsebine splošnih pogojev poslovanja posameznega ponudnika, pri čemer morajo biti ti skladni z veljavno zakonodajo.
Potrošnikom v takšnih primerih na ZPS svetujejo, da od ponudnika zahtevajo pisno pojasnilo o pravni podlagi za zadržanje plačila. Če menijo, da ponudnik uporablja nepoštene pogodbene pogoje, lahko podajo prijavo Tržnemu inšpektoratu RS ali se za pomoč obrnejo na Zvezo potrošnikov Slovenije.
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