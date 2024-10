Ste pripravljeni na 'komet stoletja'?

OGLAS

Komet so prvič opazili 9. januarja 2023 na observatoriju Vijolična gora (Tsuchinshan Observatory) na Kitajskem, mesec dni kasneje pa še v okviru opazovalnega programa ATLAS v Južni Afriki, pojasnjuje astrofizik Jure Japelj. Komet je tako dobil oznako Tsuchinshan-ATLAS C/2023 A3. Drugi del imena pomeni, da je bil komet odkrit leta 2023, A3 pomeni, da je bil odkrit v prvi polovici januarja (A) in da je to tretji komet, odkrit v tem obdobju, C pred letnico pa pomeni, da gre za komet z zelo dolgo periodo, je razložil.

Komet C/2023 A3 (ATLAS-Tsuchinshan), viden iz Eure-et-Loirja v Franciji, 6. junija. FOTO: AP icon-expand

V Astronomskem društvu Orion pišejo, da se je kasneje izkazalo, da so komet že decembra leta 2022 zabeležile kamere na slovitem observatoriju na Mt. Palomarju v Kaliforniji. "Sprva so domnevali, da gre za asteroid, vendar se je prav na posnetkih z observatorija na Mt. Palomarju izkazalo, da ima objekt zelo zgoščeno komo in kratek rep, kar je nakazovalo na kometno naravo telesa," je zapisal red. prof. dr. Igor Žiberna z Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in predsednik astronomskega društva Orion.

Japelj pojasnjuje, da gre za komet z zelo dolgo periodo. "Trenutni podatki kažejo na to, da za pot okoli Sonca potrebuje 80.000 let. Verjetno izhaja iz tako imenovanega Oortovega oblaka, zunanjega dela Osončja z ogromno zaledenelimi ostanki materiala iz časov, ko je Osončje šele nastajalo. Objekti v Oortovem oblaku so zelo šibko vezani na Sonce. Včasih dva objekta potujeta zelo blizu eden drugega ali pa mimo Sonca potuje kakšna zvezda in takrat enega ali več objektov pospeši proti notranjosti Osončja in ko dospe do nas, ga vidimo kot komet," pravi. Orbita takšnih kometov se zaradi gravitacijskih motenj lahko hitro spremeni, dodaja. "Morda je to njegov prvi obisk notranjega dela Osončja. Še več, obisk bi ga lahko pospešil do te mere, da bi zapustil Osončje - njegov prvi obisk bi bil torej lahko tudi njegov zadnji," je še razkril.

Komet C/2023 A3 (ATLAS-Tsuchinshan), viden na nočnem nebu Granade v Španiji 1. oktobra 2024. FOTO: AP icon-expand

Bomo videli 'komet stoletja'? Številni so hitro napovedali, da bo komet na nebu pričaral pravi spektakel in da bo v prisončju tako svetel, da gre pravzaprav za "komet stoletja". Vendar pa društvo Orion ob tem opozarja, da so strokovnjaki maja in junija letos pri kometu opazili zastoj naraščanja sija. Razlog bi lahko bil proces drobljenja oziroma defragmetacije kometovega jedra, nekateri pa so celo napovedovali, da bi utegnil komet razpasti še pred prihodom v prisončje. "A se zaenkrat to ni zgodilo," je zapisal Žiberna.

Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) na nebu nad Molfetto v Italiji 28. septembra 2024. FOTO: Profimedia icon-expand

Ker je bil komet od sredine julija na nebesni sferi blizu Sonca, ga je bilo težko opazovati, vendar pa so ga v avgustu in septembru ponovno ugledali na jutranjem nebu, v ozvezdju Sekstant. "Prva poročila o vidnosti s prostimi očmi so se pojavila 23. septembra 2024, ko so njegov sij ocenili s 3,3 magnitude," so zapisali v društvu in sporočili še, da so sij kometa na 27. september ocenili na 3,0 magnitude. Kdaj in kje bo najbolj viden? "Komet bomo lahko opazovali v sredini oktobra nad zahodnim obzorjem takoj po Sončevem zahodu," je povedal Japelj. Dodal je, da bo najbolje viden med 9. in 13. oktobrom, ko naj bi dosegel magnitudo -3, torej bo nekoliko temnejši od Venere. Ob jasnem vremenu bomo komet lahko videli s prostimi očmi. "Komet bo sicer v tem obdobju viden le od 15 minut do slabe ure, zato ga je treba kar hitro poiskati," je pripomnil. "Komet se splača opazovati z daljnogledom. Pri tem počakajte, da Sonce zaide, saj bi opazovanje Sonca z daljnogledom poškodovalo oči. Komet boste prepoznali kot svetlejšo in nekoliko razmazano pikico na zahodnem nebu. Ker bo komet nizko nad obzorjem, je za opazovanje potrebno imeti čisto obzorje v smeri zahoda," še svetuje Japelj. In kako bomo komet na nebu najlažje našli? "Morda si pri iskanju lahko pomagamo s svetlo zvezdo Arktur (alfa Volarja), ki je vidna že v mraku in ki nam predstavlja kot izhodišče za iskanje kometa (na sliki je prikazana kot najsvetlejša zvezda v zgornjem delu slike)," je zapisal Žiberna, ki je pripravil nekaj zvezdnih kart z vrisanimi potmi kometa.

Krog na kartah predstavlja približno vidno polje daljnogleda 1050 ali iskala na teleskopu s premerom objektiva 5 cm. FOTO: Astronomsko društvo Orion icon-expand

Kot pravi Japelj, bo komet konec oktobra na nebu dalj časa, a bo tudi precej temnejši: takrat ga bo mogoče opazovati z daljnogledom. Podnevi ne bo viden. Kako svetel bo komet, je sicer vedno težko natančno napovedati, še pravi. "Dva kometa se ne obnašata enako in vpliv Sonca na komet je nepredvidljiv. Vsekakor pa je najsvetlejši del kometa njegova glava in jo bo zato najlažje videti s prostimi očmi, medtem ko bo rep bolje viden na posnetkih," še pojasnjuje.

Nasin astronavt Matthew Dominick je 29. septembra v objektiv ujel osupljivo sliko kometa A3 z Mednarodne vesoljske postaje. FOTO: Profimedia icon-expand

Sicer pa bo na kvaliteto opazovalnih pogojev vplivala tudi Luna. "Ta bo 10. oktobra v fazi prvega krajca, 17. oktobra pa v fazi polne Lune. Časovno okno, v katerem Luna ne bo motila opazovanja bo torej zoženo, a vseeno kaže poskusiti," medtem pravi Žibern, ki dodaja, da bosta na tem delu neba vidna tudi planeta Merkur in Venera. Nas letos čaka še kakšna poslastica na nebu? "Sicer bo na našo nebo še prišel kakšen komet, recimo C/2024 S1, a ti ne bodo tako svetli," pravi Japelj. Meni, da je decembra vedno zanimivo opazovati meteorski roj Geminidi, čeprav bo, do dodaja, letos predstavo pokvarila polna luna. "Ker je Sonce trenutno najbolj aktivno v svojem ciklu, je velika verjetnost, da bomo imeli priložnost zopet opazovati severni sij iz Slovenije," je še delil. Še nekaj nasvetov za opazovanje neba Zelo pomembno je, da smo pri izbiri lokacije pozorni na svetlobno onesnaženje. Poiskati moramo območje, ki je svetlobno čim manj onesnaženo, najbolje čim dlje od večjih mest. Bolj ko bo temno, bolje bomo videli nebesne pojave. Želimo tudi, da ima naša lokacija čim bolj odprto obzorje.

Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock icon-expand