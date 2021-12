Ste pripravljeni na mladosten videz brez gub v le 3 tednih?

Prvi znaki staranja kože se pri večini pojavijo že hitro po dopolnjenem 25. letu starosti. Koža izgublja volumen in prožnost zaradi pomankanja hialuronske kisline, to najhitreje opazimo kot suho ter neelastično kožo. Staranje kože lahko upočasnimo z uporabo kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo hialuronsko kislino. Ta čudežna naravna sestavina človeškega telesa ima posebno sposobnost zadrževanja vode. Je ključna komponenta zdrave kože, z nanosom hialuronske kisline pa spodbujamo rast kožnih celic in omogočamo nastanek nujno potrebnih kolagenskih vlaken. Zato je hialuronska kislina najpomembnejša sestavina vseh pomlajevalnih izdelkov.

Bodite previdni pri izbiri hialurona, ki ga nanašate na obraz

Ste vedeli, da hialuron kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen in dermatološko testiran? Povzroči lahko alergijske reakcije, rdečico in srbečico, s tem pa koži naredi več škode kakor koristi. Za svojo kožo zmeraj izberite klinično preizkušene kozmetične izdelke, ki vsebujejo evropski hialuron in 100 % naravne sestavine. Krema proti gubicam 4D Hyaluron je primerna za vse tipe kože, zaradi svoje naravne sestave pa je povsem varna za uporabo tudi na občutljivi koži. Z vključitvijo anti-wrinkle formule in četrte dimenzije (4D), se koža trajno zgladi in vodi do mladostnega videza po že nekaj tednih redne uporabe. Ko začnete z uporabo kreme proti gubicam, ki vsebuje hialuronsko kislino, lahko z uporabo nadaljujete brez meja. Vsak dan, zjutraj in zvečer, da bo učinek še boljši.

Si predstavljate, da bi lahko namesto kreme proti gubicam, vlažilne kreme, korektorja, podlage za make up oziroma pudra in nočne kreme uporabljali samo en izdelek?

No, sedaj je to mogoče! Krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje kar 5 izdelkov v 1! Prihranite čas in denar ter svoji koži ponudite popolno nego z le enim izdelkom.

Kako do optimalnih rezultatov?

Z redno uporabo so rezultati vidni že po 2-4 tednih. Pred nanosom kreme je potrebno obraz dobro očistiti, kremo nanesti v tankem sloju in počakati nekaj minut, da se vpije. Patentirana formula in hialuronska kislina poskrbita za mladostnejši videz z vsakim nanosom. Koža je vidno navlažena in sijočega videza, zglajene so izrazite gube in tanke linije.