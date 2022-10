Ste pripravljeni na ljubljanski maraton?

Kaj jesti zvečer in zjutraj pred maratonom?

Večerja pred maratonskim dnem je zelo pomembna, zato pojejmo, kar nam je ljubo, predvsem ne pozabimo na primerno količino ogljikovih hidratov in zjutraj pojejmo še primeren zajtrk. Nekje tri ure pred samim štartom in v teh treh urah, ki še sledijo, je primerno, da imamo kakšno čokoladico ali sadje še v žepu in ju pojemo do štarta, svetuje tekaški trener Urban Praprotnik.

Kako se obleči za tek?

V pripravljalnem štartu imejmo kakšno dodatno vetrovko ali bundo, potem pa pustimo to na štartnem mestu. "Jaz bom tekel v kratih hlačah in kratkih rokavih."